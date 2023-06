Neymar insiste en volver al Barça

El brasileño quiere dejar el PSG y ha vuelto a sondear la posibilidad de regresar Es muy difícil su vuelta porque hay otras prioridades y por la situación económica del club

Aunque Xavi Hernández ya explicó en una entrevista con ‘Jijantes’ que en sus planes no entraba el regreso de Neymar, el brasileño no da su brazo a torcer e insiste en su intento de volver al Barça, club en el que jugó entre el 2013 y el 2017 y que cambió por el París Saint Germain tras pagar el club francés los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Solo un año después de su marcha ya se planteó su regreso, Hubieron posibilidades de vuelta un par de veces, pero no se pudieron concretar. Esta vez, la cosa es diferente, pues el PSG quiere deshacerse del brasileño, que ha tenido un pobre rendimiento esta última temporada y tiene una ficha elevada y contrato hasta el 30 de junio del 2025, El club francés ha dejado en manos de Neymar su salida y ha comunicado al brasileño que puede buscarse equipo.

En este contexto, Neymar, que ha visto como se marchaba Messi de París, ha buscado acercarse al Barça y lo ha hecho a través de Pini Zahavi. El representante israelí ya fue una figura fundamental en la marcha del brasileño del Camp Nou y es un gran amigo del presidente del Barça, Joan Laporta.

Más que difícil

El regreso de Neymar al Barça sigue siendo muy complejo. Xavi ya dejó claro que no estaba entre sus prioridades y solo podría contemplarse si se cumplen unos cuantos condicionantes. Para empezar, que se refuercen antes todas las posiciones en las que el técnico ha pedido fichajes. Es el caso del medio centro, la posición de interior o la de lateral derecho. Además, debido a la delicada situación económica por la que pasa el Barça, el club blaugrana no podría hacer frente a un traspaso, así que el brasileño debería llegar cedido, algo que no se descarta porque en París quieren deshacerse de él.

Neymar, en Montmeló | David Ramírez

Por último, Neymar debería bajarse mucho su sueldo. El brasileño es uno de los futbolistas mejor pagados de Europa y su ficha no puede ser asumida por el Barça. Según algunas fuentes, estaría dispuesto a hacerlo para poder encajar en la masa salarial y en el ‘Fair Play’ financiero de LaLiga.

El brasileño está dispuesto a hacer esfuerzos para poder volver al Barça, pero su regreso sigue siendo más que complicado por cuestiones económicas y deportivas.