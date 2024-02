¡Qué mal has gestionado tu adiós, Xavi!

Xavi Hernández en el banquillo de Mendizorroza durante el Alavés-Barça de La Liga 2023/24 / VALENTÍ ENRICH

Lo justifico porque lo haces con muy buena fe y anteponiendo el club a ti mismo. Tu barcelonismo no puede ponerse en duda. Tu renuncia al salario de toda la temporada que viene, después de haber perdido dinero cuando fichaste por el Barcelona hace algo más de dos años, ya no es habitual en el mundo del fútbol. Nadie perdona nada.

Eres el mejor futbolista español de la historia

Dices que no tienes amigos en la prensa y puede ser, pues el concepto de amistad es diferente y especial para cada uno. Sí me precio de tenerte un gran cariño. He vivido muchas cosas contigo desde hace muchos, muchos años. Éxitos increíbles como un Mundial o varias Champions y momentos dolorosos como tu grave lesión o derrotas dolorosísimas. Te he tratado desde que explotaste en el Mundial sub 20 cuando eras solo un niño. Y siempre he dicho y he pensado que eres el mejor futbolista español de la historia y lo mantengo contra todo y contra todos.

Lo tenías todo para triunfar. Y en parte, has triunfado. Te intentó fichar Bartomeu tras el cese de Valverde. Te llevaba en su candidatura Víctor Font y al final te trajo Joan Laporta. Todos te querían en el banquillo del Barcelona. Todos: la afición, los jugadores, los medios de comunicacion, los jugadores… Tu crédito era ilimitado. Y tu legado será importante en esta primera etapa. Tu legado momentáneo es la gran y firme apuesta por la cantera, meter al Barcelona en la Champions desde una delicada posición cuando tomaste las riendas del club hace dos años, los títulos logrados brillantemente el año pasado, la exhibición ante el Madrid en Arabia…. Tu defensa permanente del Barcelona. Tu inquebrantable sentimiento culé. Tenías crédito ilimitado y cariño total del barcelonismo.

La grandeza del Barça

Pero dices que no disfrutas, que entrenar al Barcelona es cruel, que es duro entrenar al Barcelona, que te hacen sentir que no vales y que no se valora a casi ningún entrenador del Barcelona. No te valoran, pero tú mismo reconoces que no se están cumpliendo las expectativas. Sé que este es el club más difícil e ingobernable del mundo, pero también ahí radica su grandeza.

Creo, y te lo digo con cariño, que no has sabido gestionar las emociones, la presión y las situaciones este año. Y es humano. Imagino que no debe ser fácil sentarse en ese banquillo. No todos valen ni están capacitados para ello. Pero entrenar al Barcelona es lo máximo para cualquier entrenador que ame al Barcelona. Te has dejado influir demasiado por lo que te comentaban y te decían.

Espero que este adiós sea un hasta pronto porque seguramente el Barcelona volverá a necesitarte y no sabrás ni podrás decirle que no, porque amas al Barcelona como pocos y nunca has sabido decirle que no. Y entonces serás mejor entrenador, seguro, con más experiencia y sabrás lidiar mejor algunas situaciones como las que te ha tocado vivir ahora y a buen seguro que no volverás a cometer los mismos errores. Y volverás más fuerte y el barcelonismo te volverá a recibir con los brazos abiertos y créeme, te apoyará, porque así es el Barça.