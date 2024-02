Laporta, sobre la decisión de Xavi: "Solo la acepto porque es él"

Joan Laporta valoró la decisión de Xavi Hernández de dejar de ser el entrenador del FC Barcelona a partir del 30 de junio. En la entrevista concedida a 'RAC1', el presidente azulgrana ha dejado muy claro que "en ningún momento" se ha planteado destituir al técnico egarense y que, "si él quiere, acabará la temporada", pues "no se merece que le cesemos". Una fórmula que, sin embargo, solo acepta "porque es él".

"En ningún momento he pensado en destituir a Xavi. Ahora está más motivado que nunca y se siente liberado. Quiero que Xavi continúe hasta el final de la temporada. Creo que es lo mejor. Dependerá de él, pero por nosotros acabará la temporada. No se merece que le cesemos. Creemos en él. Se dejará la piel hasta el último día", ha apuntado.

El máximo mandatario culé ha recordado así el momento en el que Xavi le comunicó su decisión: "Lo supe después del partido del Villarreal. Suelo bajar al vestuario a animar al equipo y me lo comentó entonces. Fue algo sorprendente, no me lo esperaba. Le escuché atentamente, es una persona honesta y digna que quiere al Barça. Cuando me lo estaba diciendo, veía que lo había reflexionado mucho. Llevaba mucha presión acumulada y para él la decisión tenía mucha lógica".

"Xavi renunció al año de contrato que tenía, algo que le dignifica mucho. Lo dijo con mucha convicción. La estabilidad es fundamental en este club y le ofrecimos luchar con él, pero nos dijo que era lo mejor para la institución, el equipo y los jugadores. Esta fórmula solo la acepto porque es Xavi. Porque es barcelonista y llegó al Barça en una situación muy complicada. La temporada pasada lo hizo de forma excelente, ganamos la Liga y la Supercopa de España. Este curso teníamos el sentimiento de que habíamos mejorado la plantilla, pero las cosas se han ido torciendo", ha finalizado.