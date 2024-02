Deco: "La temporada no ha acabado con el anuncio de Xavi"

Deco habló en la previa del partido entre el Alavés y el FC Barcelona del anuncio de Xavi Hernández de no seguir al frente del banquillo azulgrana la próxima temporada, aunque el director deportivo barcelonista no quiso dar pistas sobre la búsqueda de un nuevo entrenador.

"Nos sabe muy mal lo de Xavi"

Sobre la salida de Xavi el próximo 30 de junio, Deco admitió: "Ha sido una sorpresa para todos. Nos sabe muy mal, es el entrenador con el que contamos para esta temporada y con el que contaríamos para la temporada siguiente. Era parte del proyecto desde el principio", recordó.

RAC 1

Deco no habló sobre el futuro entrenador azulgrana porque, a su juicio, "es un proceso que tenemos que pasar. Nos centramos en esta temporada". Y recordó: "La temporada no ha acabado con el anuncio de Xavi".

"¿Bergvall? Tenemos una línea..."

También considera el director deportivo que esta incertidumbre "no afecta" al fichaje de nuevos futbolistas, y lo desvinculó de la negativa del sueco Lucas Bergvall de fichar por el club azulgrana, pues se ha decantado finalmente por el Tottenham.

Lucas Bergvall: Signed and sealed ✍️ pic.twitter.com/B5jjCPuA8c — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2024

Cree que "la prensa ha dado demasiado importancia a este tema". Y explicó que Bergvall "es un joven con mucho talento, pero uno más de los que seguimos. La parte positiva es que estamos atentos a lo que hay en el mercado, pero también tenemos en casa".

Y ahondó en la explicación: "Nosotros tenemos una línea, la línea de los jugadores que quieren estar en el Barça. Se le ha dado demasiada importancia, es un joven que venía al filial con dinámica del primer equipo".

Las lesiones y el calendario

Sí reconoció Deco que está inquieto por las lesiones y por el tema del calendario, aunque en este aspecto, no quiso personalizar en el Barça. "Preocupa el tema de las lesiones, hemos luchado mucho contra ellas, pero la plantilla es corta, ha habido muchos partidos. Pero hay que seguir, tenemos que jugar con la gente que tenemos disponible", dijo.

Y de la acumulación de partidos, comentó: "El calendario es algo en general, no solo nos toca a nosotros. Las selecciones ya no juegan amistosos, solo hay partidos oficiales. Hay jugadores que pueden jugar a alto nivel 60-70 partidos por temporada. No es algo para hoy". Cree que entre todos hay que sentarse para buscar una solución.