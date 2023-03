¡Ya está aquí el gran derbi del Futbol Català!

Toda la temporada esperando este día, y finalmente ya ha llegado. Y no podía ser mejor. El derbi Sant Andreu - Europa tendrá lugar este domingo en el Narcís Sala con el equipo de Gracia con dos puntos de diferencia por encima del de Sant Andreu.

El próximo domingo se vivirá una final por el ascenso a Segunda Federación, con previsión del estadio lleno y una fiesta del fútbol catalán más allá del resultado. La temporada espectacular de los dos equipos de Barcelona es para enmarcar y no hay mejor manera de ponerle el colofón con un partido que puede marcar el desenlace final de la liga. Después de este domingo, ya solo quedarán 3 partidos

MVP: Ton Alcover, tirafaltas de profesión

Espectacular como se resolvió el UE Vilassar-CE L’Hospitalet (2-2) de Tercera Federación. Ton Alcover abrió y cerró el marcador con dos tiros de falta directo, cual de ellos más exquisito.

El primero en el minuto 4, el segundo ya con el tiempo cumplido. El primero por encima de la barrera y al palo del portero des de más de 30 metros. El segundo con una violencia espectacular, por encima de la barrera y en la misma escuadra. Sublime. El 10 del Hospi llega en forma en el tramo más decisivo, dónde apunta que los de la Feixa Llarga estarán en Play off.

BAJA: Una niña de 8 años es insultada por un padre rival

Suspendido un partido de benjamines femenino por los insultos que recibió la portera por parte de los padres del CE Sabadell. “Saca ya que no tenemos todo el día”, hizo constar en acta el árbitro que unos padres le decían a la niña que iba perdiendo 11 a 1. “Lo que no queréis es que os metamos 15 como siempre”, apunta el acta arbitral. En fin, me hierve la sangre mientras escribo esto. Se puede ser energúmeno, pero esto ya supera cualquier calificativo. Desalmados.