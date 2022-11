Gil Manzano no debería volver a pitar al Barcelona

Quien lo iba a decir. El FC Barcelona se marcha líder al parón mundialista. Un sólido líder. Ni los más optimistas y tras la derrota en el Estadio Santiago Bernabéu podían imaginar un escenario tan positivo a estas alturas del campeonato. El Barça aparca la liga sabiéndose en lo más alto y tras superar casi una primera vuelta durísima. Visitó Anoeta, el Sánchez Pizjuán, Chamartín , Mestalla y el Sadar, de un Osasuna revelación esta temporada. Todo sin acabar la primera vuelta.

Las victorias ante Valencia, en el último minuto, y en Pamplona con 10 jugadores y remontando, demuestran algo muy importante, y es que el equipo cree en lo que está haciendo. Es el triunfo de la fe.

El Barcelona ha demostrado una gran regularidad, al dejarse solo un empate en la primera jornada y la derrota ante el Real Madrid hasta el momento. Ha sabido aprovechar los errores de sus más directos rivales y en solo un año al frente del equipo, Xavi ha logrado revertir la situación en la liga.

Es a quien menos le ha afectado el síndrome premundialista. Tantos y tantos jugadores con miedo a meter la pierna o lesionarse en el último momento, algunos de la jerarquía de Benzema o Memphis.

Definitivamente el mundo del fútbol está en manos de los futbolistas, si no no se entenderían muchas de las situaciones vividas estas últimas semanas. Hay ejemplos de todo y que si no quieres, no juegas.

Y luego está sobreponerse a situaciones como la que generó el ínclito Gil Manzano ante Osasuna. Sus datos son tremendamente reveladores cuando dirige al Barcelona. !! Ha expulsado a diez jugadores del Barcelona en 33 partidos!! Parece increíble, una expulsión cada tres partidos. !Y qué jugadores! Por ejemplo, Messi, única expulsión en España en 776 partidos de su carrera. Se dice pronto. Neymar, Luis Suárez, y ahora , la nueva estrella. Lewandowski. Ya tiene todos sus “trofeos” del Barcelona.

No se puede poner en duda la honorabilidad de los colegiados pero los números están ahí para demostrar que Gil Manzano y el Barcelona no acaban de maridar nada bien. Tiene la capacidad de sacar de quicio a sus jugadores. Llueve sobre mojado.

La redacción del acta tras el partido es dura y traerá fuertes consecuencias.

Por si fuera poco, en el VAR, el no menos célebre Iglesias Villanueva. Incapaz de ver la falta a Marcos Alonso al ser arrollado en el gol rojillo y que acumula escándalos una semana si y otra también,

Nadie puede hablar de que es una pataleta. El Barcelona logró una victoria épica, de las que quedan imborrables en la historia y que puede valer su peso en oro. Aún ganando queda el mal sabor de unos arbitrajes del extremeño bastante desconcertantes. Por la salud de la liga sería conveniente que no coincidieran mucho en el futuro. Por eso tiene mérito acabar así la liga antes del Mundial. Pese a quien le pese.