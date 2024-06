El comunicado del Real Madrid sobre la condena por los insultos racistas a Vinicius

Un año después, los tres aficionados que insultaron a Vinicius con insultos racistas en Mestalla han sido finalmente condenados. Este lunes, LaLiga anunció la confirmación de la sentencia y cumplirán ocho meses de prisión, además de dos años sin poder entrar a los estadios de fútbol. El pasado 21 de mayo de 2023, en un enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid, Vinicius denunció haber recibido insultos racistas por parte de seguidores ubicados en la Grada de Animación.

El club blanco ha informado que los tres acusados han sido declarados culpables de "un delito contra la integridad moral de Vinicius Junior, agravado por haber actuado con motivaciones racistas". Han aceptado su responsabilidad penal y han hecho pública una carta de disculpas hacia el futbolista del Real Madrid.

El Real Madrid recuerda que "es la primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales" y asegura que "seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte".

A continuación, el comunicado íntegro del Real Madrid:

"El Real Madrid C. F. comunica que el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia ha dictado hoy lunes, 10 de junio de 2024, sentencia condenatoria en conformidad contra los tres jóvenes acusados de increpar, con gritos y gestos racistas, a nuestro jugador Vinicius Junior en el partido de Liga que se celebró el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla entre el Valencia C. F. y el Real Madrid C. F.

Los tres acusados han sido declarados culpables de un delito contra la integridad moral de Vinicius Junior, agravado por haber actuado con motivaciones racistas, y se ha decretado para cada uno de ellos la pena de ocho meses de prisión y la prohibición de acceder a estadios de fútbol por un período de dos años.

Los tres acusados han aceptado su responsabilidad penal y han hecho pública una carta de disculpas dirigida a nuestro jugador Vinicius Junior, al Real Madrid C. F. y al resto de personas que se sintieron denigradas y ofendidas con su comportamiento. Además de mostrar su arrepentimiento, los tres acusados piden en su carta a los aficionados que se destierre en las competiciones todo vestigio de racismo e intolerancia.

Esta es la primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales.

El Real Madrid, que ha ejercido junto a Vinicius Junior la acusación particular en este procedimiento, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte".