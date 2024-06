Unai Hernández, disparado hacia el primer equipo del Barça

No es récord mundial (en el Guinness lo ostenta Thomas Ross con solo ¡90 segundos!) pero casi. Aunque el gran mérito de Unai Hernández el pasado sábado ante el Ibiza no fue tanto el hat-trick, sino la preciosa asistencia a Marc Guiu para devolver la vida al filial azulgrana antes del descanso. Su conexión con el de Granollers fue letal.

Unai ha llegado a este play-off en un momento de forma espectacular y que le puede dar una plaza para la pretemporada del primer equipo azulgrana. Hasta 12 futbolistas azulgranas estarán en la Eurcopa y Hansi Flick echará mano de muchos futbolistas del Barça Atlètic para los primeros entrenamientos. El de Malgrat se ha ganado el puesto.

Tanto en el centro del campo como en el carril izquierdo del ataque, Unai está dando un rendimiento espectacular. Arriba, puede desplegar más su cualidad de llegador, como demostró con su fulgurante hat-trick. Pero su principal cualidad es que se trata de un futbolista muy completo y que domina todos los registros: valocidad, técnica, regate y llegada.

Diez goles y 7 asistencias en 36 partidos -lo ha jugado casi todo- han consolidado al de Malgrat en el Barça Atlètic de Rafa Márquez. A sus 19 años, quizás se ha visto algo eclipsado por otras irrupciones más meteóricas, pero Unai tiene un brillante y esperanzador futuro por delante.

"Creemos en nosotros"

El talentoso jugador reconoció sobre su progresión que "al principio sí es cierto que fue algo complicada la temporada, pero he tenido bastantes minutos, alternando en la posición de interior y de extremo, me he sabido adaptar y le doy las gracias al mister y al staff por esta confianza que ha sido tan importante".

Rafa Márquez da prioridad a seguir en el Barça / GERMÁN BONA

Unai será una pieza indiscutible en los dos últimos peldaños que le quedan al Barça Atlètic para cumplir un sueño. "Tenemos unas sensaciones muy buenas de cara a la final. Llegamos en uno de los mejores puntos de la temporada y creemos en nosotros mismos", señaló tras el partido, en el que fue, lógicamente, el foco de atención.

Y así rememoró su hat-trick para la historia: "Fue un momento de locura, ni yo mismo ni nuestros compañeros nos lo creíamos, sacamos todas las ganas que teníamos dentro". Y recordó que el año pasado, ya firmó tres goles en un partido con el Juvenil A.

Unai Hernández celebra uno de sus goles con Marc Guiu / Valentí Enrich

El Barça moverá ficha para retenerlo

Unai Hernández tiene contrato hasta 2025 y el club tiene que estar muy pendiente de no perder a un futbolista con una proyección brutal. El Barça cuenta con una opción para prolongar la vinculación, y por ahora, el del Maresme se enfoca en el play-off y en que nada le distraiga.

Un talento en un momento excepcional del que Hansi Flick, si no lo ha hecho ya, tiene que tomar buena nota.