Guardiola: "Lo que ha pasado con Xavi no es culpa mía"

Pep Guardiola ha participado esta mañana en el Legends Trophy en el Empordà Golf y ha analizado la actualidad del FC Barcelona, tras la destitución de Xavi Hernández como entrenador azulgrana y la llegada de Hansi Flick como su relevo.

"Me encuentro en Manchester y como no estoy en Barcelona, no hablo del proceso. Lo que es seguro es que lo que haya podido pasar con Xavi no es mi culpa, llevo muchos años fuera del Barça y no soy sospechoso en este sentido", argumentó el técnico de Santpedor.

Le deseo lo mejor a Xavi y que Hansi tenga toda la suerte del mundo", dijo el exblaugrana. También añadió lo siguiente sobre el nuevo técnico germano: "No he coincidido con él, nos hemos visto en Manchester un par de veces. Lo que hizo en el Bayern fue extraordinario, lo ganó todo. Como jugador, tiene experiencia internacional. Hay que intentar que le ayuden desde dentro: apoyo total a él y poco a poco".

También fue preguntado por la posibilidad de volver a entrenar al combinado culé en un futuro. Guardiola fue totalmente tajante: "La puerta a volver a entrenar al Barça está cerrada". Por lo que el periodo del técnico catalán al frente del Barça no se repetirá y para el recuerdo quedarán aquellas cuatro temporadas, comprendidas entre 2008 y 2012.