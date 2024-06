La oferta de un equipo inglés para fichar a Bale: "Le dejaremos jugar al golf cuando quiera"

A Gareth Bale se le ha presentado una última oferta para que vuelva a jugar a fútbol. A sus 34 años, el galés ha recibido una propuesta por parte del Wrexham inglés. El conjunto liderado por las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, le ha ofrecido incorporarse a su equipo con una oferta difícil de rechazar...

En declaraciones para 'The Athletic', el actor y copropietario del Wrexham, Rob McElhenney, ha explicado que le ofrecieron a Gareth Bale incorporarse a sus filas. La oferta la realizaron hace un año y afirma que siguen a la espera de una respuesta: "La oferta aún está sobre la mesa. No voy a pasar cuatro horas tratando de convencerte de que dejes el retiro para una última temporada mágica, pero parece que la conversación ahora es diferente", afirma.

La oferta tiene un factor diferente de las que haya recibido Bale a lo largo de su carrera. El actor de la mítica serie 'Colgados en Filadelfia' explica que Bale tendría total permiso para jugar a golf: "Hice la apelación el año pasado y simplemente le diré a Gareth que la oferta todavía está sobre la mesa. Le dejaremos jugar al golf cuando quiera. Mientras venga a entrenar... ya luego pensaremos en cómo incorporarlo al equipo".

"No es algo realista"

El agente del jugador, Jonathan Barnett, ya explicó que difícilmente Bale acepte esa oferta: "Agradece el interés, pero no es algo realista. Gareth está disfrutando ahora de una buena vida y bien merecida. Al menos no han hablado conmigo. No quiere volver a jugar al fútbol nunca más. Ha tenido una gran carrera. Está disfrutando mucho ahora con su familia, que es lo más importante. Llevaba mucho tiempo meditándolo. Creo que para él era el momento adecuado para retirarse. Sabía que su cuerpo ya no podía más. Pasó momentos difíciles y ahora es otra persona", afirma.

De esta manera, la propuesta de Reynolds y McElhenney sigue en el aire, aunque difícilmente el ex del Real Madrid termine aceptándola. Todo parece indicar que Bale no volverá de su retiro y el Wrexham seguirá su aventura en el fútbol inglés sin el galés en sus filas.