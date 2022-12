La faceta defensiva es la más delicada

¿Cómo llegarán?

La gran incógnita es cómo llegarán los futbolistas al partido tras un parón inusual y largo en la competición liguera fruto del Mundial de Qatar. Deja muchas dudas de cómo va a afectar a los equipos, tanto a los jugadores que han participado en dicho Mundial, como a los otros que no han llegado a disputarlo y han seguido una dinámica de trabajo diferente; una incertidumbre total respecto a como van a responder unos y otros, en cuanto a ritmo competitivo y forma física.

Lo que sí es seguro, es que el momento en el que llegarán tanto Barça como Espanyol, no tendrá nada que ver, comparado al estado de forma en que llegaron a ese parón. A los periquitos igual les habrá venido bien, pues llevaban una racha muy negativa en sus últimos encuentros -3 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos de Liga-, contra la buena racha azulgrana- 5 victorias en sus últimos 5 partidos de Liga jugados- que los llevó a ser líderes hasta el parón.

Los de Diego Martínez empezaron renqueantes la temporada, con muchas dudas en la portería, donde los tres guardametas del primer equipo ya han jugado y ninguno parece haber convencido al técnico, hasta el punto de que se está rastreando el mercado para mejorar no solo la portería, sino también nuevos fichajes, en cantidad y también en calidad como indica su entrenador. La faceta defensiva ha sido la más delicada del equipo, contando con numerosos errores, tanto de los porteros como individualmente de los defensores, que le han restado muchos puntos, pues el equipo ha estado notable en la faceta ofensiva.

Un once con pocos cambios

A pesar de los malos resultados cosechados, no tiene tanto para elegir el técnico, que no podrá contar todavía con su reciente fichaje, César Montes, y podría seguir con Lecomte, tampoco se descarta Álvaro, en portería, no transmitiendo la seguridad que debe un portero, con una línea de 4 hombres, con Óscar Gil y Oliván -que es su máximo asistente- como laterales y en el eje de la zaga la apuesta será por 2 de estos defensores, Cabrera, Calero o Sergi Gómez, pues debido a los pocos efectivos de que dispone en el centro del campo, podría adelantar la posición de Calero al doble pivote junto a Vinicius Souza. Incluso cabe la opción de jugar con tres centrales. En la línea de media puntas es donde tiene mas posibilidades, pues Darder es seguro al ser su jugador con mayor calidad técnica, mejor visión de juego y el más dotado para generar juego, Braithwaite parece seguro en una de las dos bandas y la otra plaza se la disputarán Puado, Nico Melamed o Edu Expósito, caso de no entrar en el doble pivote.

Joselu

Con el 4-2-3-1 como dibujo táctico o bien con el 4-3-3 que también ha utilizado su técnico, sin balón se convierte en un 4-5-1 con Joselu como referencia ofensiva y nunca mejor dicho, porque además de ser el jugador hacia el que mandan prácticamente la mayoría de los balones en ataque, para poder aprovechar su envergadura y su capacidad para el juego aéreo con prolongaciones y segundas jugadas, lleva 7 goles marcados, que viene a ser prácticamente el 50 por ciento de los goles conseguidos por el equipo. Tiene una gran capacidad para el remate, en balones por arriba y también con un disparo tremendo con su pierna derecha.