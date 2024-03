Los consejos que llegan de Manchester

SPORT.es

Roberto De Zerbi fue considerado hace unas semanas como el posible sucesor de Pep Guardiola cuando éste abandonara en un futuro indeterminado el Manchester City. El técnico italiano era del agrado de la gente del City por su estilo de jugar y se interpretó que su posible llegada sería la línea más continuista al sensacional trabajo efectuado por Pep Guardiola desde su aterrizaje a la Premier, ahora hace ya ocho temporadas. Los medios de comunicación ingleses así lo reflejaron en sus páginas.

Curiosamente, escasas semanas después se sabe que el propio Pep Guardiola ha aconsejado a Joan Laporta la contratación de De Zerbi como sustituto de Xavi Hernández y, como consecuencia, los primeros contactos ya han empezado. La cláusula de 15 millones que tiene con el Brighton ha frenado al club azulgrana y el propio De Zerbi se mantiene a la expectativa de lo que puede pasar. No tiene ninguna prisa porque novias no le faltan. El Barça le ha dicho que elimine esta cláusula si quiere venir. Y él, lo dicho: espera. Estamos aún a inicios de marzo y todavía queda mucha temporada por delante, y muchos meses de Xavi en el FC Barcelona. Aún pueden pasar muchas cosas, debe pensar el italiano.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / MCI

La salida de Xavi se conoce, la de Guardiola del City todavía es una incógnita, pero Pep, queriendo o no, ya ha quitado a De Zerbi de su retrovisor para colocarlo en el de Xavi. Con ello, el Barcelona ha pasado a contemplar a este técnico sin ningún palmarés como una opción válida para la próxima temporada.

La ausencia de un gurú

La ausencia de Johan Cruyff escuece porque en estos momentos de incertidumbre hubiera sido decisivo conocer su punto de vista. A Guardiola, dada su relación con Laporta, se le escucha, pero hay que tener en cuenta que a Pep le pagan de otro sitio, busca éxitos con otra camiseta y resultados deportivos y económicos en Manchester. Es culé pero ahora se debe al City.

Así pues, el Barça debe escribir su propio camino porque todas las señales que han llegado de Manchester en los últimos años no han tenido el rendimiento esperado. O el Barça no ha sabido sacarle provecho o no eran tan buenos como nos los pintaron.

La lista de jugadores traspasados de un club al otro, o que han llegado con la cláusula de rescisión, no han resuelto los problemas del equipo. Kun Agüero, Eric García, Ferran o el propio Gundogan, el último en llegar, no han sido mano de santo para el Barça.