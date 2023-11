Tiraré del mítico Pazos, de la mítica Airbag, pues si no le pongo algo de humor surrealista, me supera la situación. No vamos a jugar a los jeroglíficos, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo, pero la cuestión es que el concepto es el concepto. A Xavi nadie le discute que conoce lo como nadie, como tampoco podía negársele ser el mejor guardián del tarro de las esencias. Todo esto empieza a dar claros síntomas de no ser suficiente y se intuye que el tiempo está claramente en su contra, no tan solo como los resultados.

El año pasado creímos ver algo, aunque solo fuera a partir de la solidez defensiva y un sistema con cuatro centrocampistas, para conseguir aferrarnos a ganar una liga que debía ganar el Madrid. Koeman, antes de Xavi, salió con “esto es lo que hay” para defender que no podía hacer más con los mimbres que le habían dado. Al egarense le trajeron mejores mimbres, pero parece aplicar a la misma teoría, cuando no lo hace al despite del entorno, con el objeto de ganar tiempo o intentar quitar presión a los jugadores, algo que aprendió también del holandés volador. Tirar ahora de clásicos como la mentalidad del equipo o la intensidad en el uno a uno es mirar hacia otro lado en lugar de hacer autocrítica.

Puedes conocer la teoría como nadie, pero puedes ser incapaz de llevarla a la práctica. Ni tenemos una arquitectura que nos defina, para jugar con un patrón que deje claro que sabemos a que jugamos, ni parece que tengamos la mínima capacidad analítica para interpretar al rival para saber como debemos jugarle, si eso es lo mínimo que tiene que hacerse en el fútbol moderno para poder ganar partido a partido. Cada maestrillo tiene su librillo y el de Xavi no se percibe.

Veo jugar a la Real Sociedad de Imanol Aguacil y reconozco al equipo, y a su modelo de fútbol, partido tras partido. ¿Tienen los donostierras mejor plantilla que el Barça?

Sigo al Girona de Michel y distingo un patrón en todos sus encuentros. ¿Es la plantilla del Girona más amplia, profunda y talentosa que la culé? En ella, dos cedidos del Barça.

No soy muy de Ancelotti, pero a partir de un sistema que se adapta a los jugadores que tiene, acaba ganando más de lo que merece gracias a su calidad. ¿Este año le basta Bellingham para ganar?

Simeone no evoluciona pero a partir de su involución conceptual del buen futbol acaba sacando petroleo de una plantilla tan justa como la nuestra. ¿Es Griezmann un renacido?

La paciencia que pide Laporta se le acabará al presidente más pronto que tarde como esta situación no involucione, aunque sea a golpe de resultadismo. Deco pondrá las notas a final de temporada, si la nota en navidades es algo más que un aprobado justo, pero como sea un suspenso, las deberá poner tras los parciales.

¿Cuál es el jeroglífico de Xavi?