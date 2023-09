El Barça se hace respetar

Van apareciendo rectificaciones de aquellos que dudaron de las victorias del Barça cuando apareció el 'Caso Negreira' El Barça anunció que habrían demandas, las interpuso y las va ganando

Fue aparecer el ‘Caso Negreira’ y las redes sociales llenarse de comentarios dudando de la honorabilidad del Barça y de la validez de las victorias y los títulos logrados por el club azulgrana a lo largo de muchos años, incluidos los del inolvidable equipo que dirigió Pep Guardiola y lideró Leo Messi.

La junta directiva del Barça advirtió en aquel momento que no dejaría que nadie, ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación, manchase el nombre del club y anunció querellas y denuncias. No iba de farol. Las interpuso y ha ido ganando casos. Esta misma semana se ha podido comprobar.

Una de las personas que dudó de los triunfos del Barça en sus redes sociales se ha visto obligada a rectificar. Ha sido el político Ramón Espinar. “Por acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, hago público que me retracto de los 6 mensajes publicados en esta red el 16 de febrero de 2023 entre las 22:10 y las 22:24 y el 18 de febrero del mismo año a las 12:05, que procedo a eliminar. Reconozco que carezco de elementos de conocimiento que me permitan identificar un árbitro, encuentro o resultado alterado por razón de ilícita influencia o entrega de beneficio o ventaja”, decía en dos mensajes en su cuenta X, antiguo Twitter.

La rectificación de Espinar no ha sido la única. Han habido unas cuantas más. Como la del economista Gonzalo Bernardos, reconocido seguidor del Espanyol y habitual de algunos medios de comunicación, que ya se retractó en julio. “El pasado 17 de febrero de 2023, publiqué un tweet en el que después de haberme referido a la nula credibilidad del colectivo arbitral recogía unas estadísticas muy favorables para el FCB durante las temporadas 16, 17 y 18, y retóricamente me preguntaba por el motivo. Con ánimo de despejar cualquier duda debo señalar que aparte de la estadística, y de la conocida información relativa a los pagos efectuados por FCB al Sr. Negreira, no dispongo de ningún elemento que me permita identificar un árbitro, un encuentro o alguna decisión arbitral que haya sido el resultado de una ilícita influencia”, explicaba.

Habrá más

Las rectificaciones van cayendo y en el Barça se sienten satisfechos por ello, asegurando que todavía se producirán más en las próximas semanas y que han habido ya unas cuantas más que las de Espinar y Bernardos que quizá hayan pasado inadvertidas. También avisan de que seguirán en esta línea y con esta política con cualquier persona que dude, sin prueba alguna, de la honorabilidad del club y que ponga en duda los éxitos deportivos de la entidad.