El Barça no puede perder ni un minuto en el mercado

Esta temporada el Barça tiene muchos deberes, mucho trabajo por hacer y decisiones que tomar en muchos departamentos. El primero de todos es en el apartado económico y no es para nada ligero el trabajo que le espera. El ejercicio que tiene que hacer el club para presentar unos números a LaLiga que le dejen trabajar y no tener que presentar a futbolistas en diferido, primero cuando se le ficha y luego cuando se le logra inscribir, es la primera parte necesaria para que el próximo curso sea espléndido.

Cuando el club conozca la cintura económica que tiene, le tocará ejecutar las operaciones de venta y fichajes que tiene planeadas, la del técnico y la de los jugadores que no pueda cubrir con los futbolistas que vienen de La Masia pujando fuerte.

El equilibrio entre ambas operaciones es un vaso comunicante, si vas a buscar a un técnico y no le puedes ofrecer recambios de calidad en el equipo, te va costar más de convencer a los entrenadores más ‘top’ y te tocará explicarle las maravillas de los jóvenes que están en la cantera si no los tienen muy vistos. Y luego agitar la coctelera y esperar que los futbolistas con los que te has quedado mezclen bien con las nuevas incorporaciones.

Es por esto que el Barça ya está trabajando en los futbolistas que pueden ser clave para cambiar la cara al equipo y con estos fichajes encaminados acabar de decidir el técnico que puede hacer que el equipo aspire a lo máximo el año que vas a estrenar el nuevo Camp Nou. No se puede esperar a ver qué sucede en la Eurocopa o qué futbolistas jóvenes brillan en los Juegos Olímpicos para configurar la plantilla, se tiene que trabajar durante el invierno para que el verano sea lo más plácido posible. Que el nuevo entrenador tenga a los jugadores para la primera jornada y no se tenga que esperar al 31 de agosto haciendo ‘F5’ para verles inscritos en la competición. Toca hacer las cosas bien ahora para no sufrir en verano. Deco, te toca.