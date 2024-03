Por un Barça nuevo

David Bernabeu

"Venden humo”, decía Gerard Piqué sobre Joan Laporta y la actual junta directiva por la forma en la que transmiten un mensaje de optimismo cuando la realidad parece justo lo contrario. “Si la realidad del club es que no hay ‘ni un duro’ hay que decirla. No se puede vender humo y decir que vamos a ganar la Champions y luego no hay dinero para competir. Vamos a confiar en la gente de La Masía, que son gente muy buena y con mucho talento. Que se curtan e intentamos competir para ganar La Liga con ellos”. El sentir de Piqué, hoy en horas bajas porque su Andorra está en posiciones de descenso en la Liga Smarthbank, es el de muchos barcelonistas que entienden que el club ha tirado por la borda tres años y que lo mejor hubiera sido ser claro en sus inicios.

Si la economía de la entidad estaba por los suelos y lo más fácil era construir desde cero, ir con la verdad por delante, pedir paciencia a la afición para disponerse a una larga travesía en el desierto. Estaría dispuesta. El error pensar en grandes retos cuando no podías reforzarte como era debido y, además, reforzarte con jugadores que no han acabado aportando un plus pese a suponer un gasto por encima de los 50 millones de euros.

¿Y si el Barça se plantea hacerlo ahora?Darle continuidad a los jugadores jóvenes de la cantera para ir construyendo un futuro mientras la situación económica se restablece aunque sea a costa de no ganar nada durante unos años. Es una posibilidad, y más teniendo en cuenta que el Madrid ha fichado a un grupo de cracks que están en el mejor momento de su carrera deportiva. Mbappé, Bellingham, Vini, los franceses... un equipo fuerte físicamente y repleto de talento en los mejores años de su carrera deportiva.

El futuro que se le presenta al Barcelona no es nada alagüeño y bien haría en reconsiderar su manera de enfocar el presente para poder respirar en un futuro. Y todo ello quiere decir que si hay que vender a jugadores, se venden. Si puedes sacar 50-80 millones por alguno de los titulares, se hace. Siempre y cuando sirva para no gastarlos en jugadores de medio pelo y empezar a liquidar la deuda.