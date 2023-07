Alcaraz, un tenista sin límites

No empezó bien el partido para Carlitos Alcaraz. Djokovic quiso demostrar que en la hierba de Wimbledon era imbatible y casi le endosa un rosco. Sin embargo, en el quinto juego del segundo set, los espectadores presentes en la mítica pista central del All England Law Tennis observaron que Alcaraz no estaba allí para aplaudir a Nole. El juego duró casi media hora y se decantó para el murciano. Fue una demostración de talento, de fuerza física y, sobre todo, de resistencia mental. Alcaraz ha sido el primer tenista de la generación 2000 capaz de derrotar a un veterano de 36. Y, encima, de hacerlo sobre esa hierba donde el tenista serbio parecía imbatible.

Esta final ha marcado un cambio generacional en el mundo del tenis. Un tenista que tenía a sus dos hijos en el palco frente a un joven arropado por sus hermanos. 16 años les separan, lo que indica que el futuro que tiene por delante Alcaraz es para soñar. El propio Rafa Nadal, que junto a Manolo Santana eran los únicos españoles en ganar el torneo en la categoría masculina, fue el primero en felicitarle vía Twitter.

Mientras, Carlos Alcaraz demostraba que buena parte de su éxito es tener una cabeza muy bien amueblada y un equipo muy preparado liderado por Juan Carlos Ferrero. Eso y los valores que le han transmitido sus padres le han convertido en un ganador único. Un tenista que a sus solo 20 años realizó un sereno, emotivo y divertido discurso tras ganar el título más importante de su carrera. Hasta el Rey Felipe soltó una carcajada cuando Alcaraz le recordó que con su presencia nunca ha perdido.

En fin, que en esto del tenis es casi más importante tener una buena cabeza que un buen físico, además, obviamente del talento necesario que se requiere para competir en la élite. Alcaraz lo tiene todo y, como Nadal, es un ejemplo dentro y fuera de la pista. Si sigue así puede llegar a ser el más grande de todos.