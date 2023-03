Shiffrin busca aumentar su récord en Grandvalira

La esquiadora estadounidense lucha hoy por una victoria en Supergigante que le permita engrandecer su leyenda 'Mika' podría despedir la temporada con la friolera de 90 triunfos si vence en las tres pruebas que le quedan por disputar

Mikaela Shiffrin busca hoy engradecer su récord histórico de victorias en Soldeu-El Tarter. La esquiadora estadounidense brilla con luz propia en las Finales de la Copa del Mundo de esquí alpino que se están disputando esta semana en Grandvalira. Y lo hace con una intensidad deslumbrante después de que el pasado fin de semana superar el mítico récord de victorias es poder del sueco Ingemar Stenmark desde 1989 y establecer otra marca de 87 victorias.

La propia Shiffrin, con 28 años recién cumplidos, destacaba ya en Andorra que “continúo viendo el número 87 en todas partes y la gente me prenguta cuando superará esta cifra. Me siento, es un hito al que me costará mucho acostumbrarme, y quizás no lo haga nunca”. La norteamericana, no obstante, tendrá la oportunidad de despedir la temporada con alguna nueva victoria ya que compite hoy jueves en Supergigante en la pista Àliga y el sábado y el domingo en el eslalom y gigante en la pista Avet. En caso de ganar las tres carreraa cerraría el curso con una cifra redonda: 90 victorias.

Más presión

Este domingo recibirá el Globo de Cristal como ganadora de la general además del de eslalom y de gigante. Que llegue con los títulos en el bolsillo podría llevar al equivoco que Shiffrin viene a Grandvalira sin presión. Pero en palabras de la propia esquiadora sucede lo contrario: “Todavía competiré con los nervios añadidos, porque además ahora tengo que demostrar que soy una de las esquiadoras más rápidas del mundo”.

A pesar de su juventud lleva ya 13 temporadas disputando la Copa del Mundo y en este sentido es una ‘veterana’, así que sabe bien cómo gestionar los nervios. Aunque ella misma explica que “las Finales siempre se viven con un ambiente menos estresante, aunque cuando se trata de carreras, siempre tengo un cierto nivel de nerviosismo. El final de temporada y las últimas carreras quizás son algo menos salvajes y las disfrutamos más”.

Esquiadora completa

Dentro de su palmarés también destacan las 17 medallas conseguidas entres Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. “No estoy segura de que me quede algo que conseguir, ya que creo que no pueda superar más récords, con lo que ahora necesito establecer las expectativas de manera realista y después seguir adelante”, aseveraba Shiffrin con los pies en el suelo.

La esquiadora de Vail también recordó las Finales de Grandvalira de 2019y los momentos especiales que vivió después de tantas paradas a lo largo del camino. “Fue muy positivo sentir a todas las personas que vinieron a animarme, así como el calor de todos los que rodearon el evento. Es muy curioso porque realmente estoy sintiendo lo mismo esta vez, es como un dèja-vu”.

Así que no es la primera vez que Shiffrin compite en Soldeu-El Tarter. La propia ‘Mika’ explicaba sobre las pistas Avet y de la Àliga, los escenarios de las finales “es una montaña increíble, sin duda, un gran lugar para acoger las finales. Aunque nadie duda también que después de medio año compitiendo lejos de casa, Mikaela tiene ganas de volver a casa. Antes, no obstante recogerá el domingo en Soldeu el Globo de Cristal Overall 2023 y también los eslalom y gigante en una ceremonia que será la guinda a una temporada para enmarcar después de conseguir la medalla de oro en el gigante y la de plata de eslalom en los Campeonatos del Mundo de Meribel y Courchevel.