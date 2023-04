Lucas Eguibar: “Admiro a Nadal por cómo ha gestionado su carrera deportiva”

Eguibar asegura que "de pequeño soñaba con ser olímpico, pero eran cosas de niños, no imagina estar donde estoy" "Me defino como un luchador. Cuando quiero algo voy a por ello sin dudar"

Lucas Eguibar vive en San Sebastián pero se pasa media vida viajando para entrenar y para competir. Con solo 21 años levantó su primer Globo de Cristal pero desde entonces son muchas las cosas que han sucedido en su vida. Una fuerte lesión en la espalda le ha tenido en vilo durante mucho tiempo pero a base de trabajo específico, paciencia y mucha constancia ha conseguido sentirse rider de nuevo. Tanto es así que el snowboarder vasco se quedó a las puertas del Globo de Cristal esta temporada. Piensa que si no lo ganó es porque no lo mereció, pero no se conforma y va a ir a por más. Ahora sabe un poco más sobre el camino que le llevará de nuevo al éxito, así que tras unos pocos días de descanso se pondrá manos a la obra para afrontar la próxima campaña con opciones y un físico que le permita lidiar con los mejores. De momento aparca los Juegos Olímpicos de 2026 en su mente. Cada cosa a su tiempo. De todo ello habló con SPORT.

Qué le agradeces a la vida?

Prácticamente todo lo que tengo. Haber nacido donde he nacido, la gente que tengo alrededor, encontrar el deporte en el que soy capaz de competir a alto nivel y ganarme la vida de esto… todo en general.

¿Cuándo miras atrás qué ves?

Sobre todo buenos momentos con mi gente. Momentos en los que he disfrutado, viajes y competir que es lo que más me gusta.

¿De niño imaginabas que tendrías este tipo de vida?

Para mí el deporte era muy importante desde pequeño. Competía en esquí a los 5 años, me veía todas las carreras que podía y siempre decía que quería ser deportista y llegar a unos Juegos Olímpicos. Soñaba con ser esquiador olímpico. Pero no me imaginaba estar donde estoy hoy. Eran sueños de niño.

Mi trayectoria fue tan rápida que apenas me dio tiempo a pensar. Al principio técnicamente era malo, cometía muchos errores pero le ponía muchas ganas.

¿Tuviste alguna duda de entregarte a un deporte de poca tradición en España?

No porque mi trayectoria fue tan rápida que apenas me dio tiempo a pensar. A mí me cogieron para el equipo nacional en la temporada 2009-2010 cuando llevaba muy poco tiempo haciendo snowboard. Fui al Campeonato de España con apenas tres días de entrenamiento en la tabla pero ya vieron que tenía opciones. Recuerdo que los italianos me vieron con 15 o 16 años y me dijeron si quería irme a Italia. Soy una persona que lucha mucho por sus objetivos. Al principio técnicamente era malo, cometía muchos errores pero le ponía muchas ganas.

O sea que no te encontraste con demasiadas dificultades

No. Fui subcampeón de España varias veces en esquí, venía de un equipo de rugbi donde me habían seleccionado para el equipo de Euskadi. Hice también atletismo, basket.. las primeras sensaciones en cualquier deporte siempre eran que tenía facilidad.

Cuando empecé no había tradición pero yo ya entré en un equipo. Ya había una buena estructura en aquella época

Pero el snowboard en España no era muy conocido

La primera vez que lo vi fue en 2006 en los Juegos Olímpicos de Torino en la tele donde Jordi Font fue cuarto. Cuando llegué en 2009 estaban Jordi Font, Regino Hernández, Ibon Idigoras, etc… en el equipo A, de Copa del Mundo y en el equipo B de Copa de Europa estábamos Laro Herrero, Ana Amor, Lucas Saez, Roger Sas, éramos 5 o 6 en el equipo B. Así que no había tradición pero yo ya entré en un equipo. Íbamos cada dos o tres semanas a entrenar a Suiza y en esa época estaba todo bastante bien estructurado.

¿Con qué dificultades lidias día a día?

La mayor dificultad es que para entrenar tengo que ir a Austria, Italia o Suiza. Pero hoy en día tenemos más recursos y si quiero mañana puedo estar entrenando allí.

¿Cómo lo hiciste para conseguir el Globo de Cristal con 21 años?

Fue un año en el que hubo pocas carreras. La primera fue el Campeonato del Mundo de Kreischberg y allí fui uno de los más fuertes. Andaba como un tiro pero me caí en una curva. Luego empezó la Copa del Mundo y varias pruebas eran en Veysonnaz, un sitio que me gusta mucho. Y allí cogí muchísimos puntos.

Completa la frase: Este año he vuelto a lo más alto quedándome a un paso del Globo de Cristal, pero…

Pero creo que estamos donde tenemos que estar.

Sé que los Juegos Olímpicos están ahí pero por eso mismo voy paso a paso. Lo dejo para más adelante.

En 2026 hay Juegos Olímpicos. ¿Con qué mirada los ves?

De momento no lo miro. Sé que están ahí pero por eso mismo voy paso a paso. Lo dejo para más adelante. Haciendo las pequeñas cosas que tenemos que hacer nos van a llevar hasta ahí. De momento cuando empecemos a entrenar vamos a ir poco a poco haciendo las cosas bien y el nivel que espero que cojamos es el que nos va a llevar otra vez a la lucha por el Globo. Así que me quiero fijar en estas cositas y ya llegaré a los Juegos.

El podio de la Copa del Mundo con Eguibar en el segundo cajón | Instagram

Pero están en tu agenda

Si, por supuesto, mi agenda seguirá hasta que el cuerpo aguante.

¿Quienes han sido tus referentes en el snowboard?

Alex Pulin y Pierre Vaultier con los que ahora tengo mucha amistad. Me fijaba en ellos porque eran los mejores. Pero siento que he ido cogiendo cositas de mucha gente. No eran referentes pero siempre me ha gustado coger cositas de todo el mundo.

Un referente en el deporte

Rafa Nadal por cómo ha gestionado su carrera deportiva, estos últimos años. Como está gestionando mentalmente este dolor o lesiones físicas que parece que tiene me parece super duro. Tienes que tener una cabeza muy fuerte y lo ha tenido que trabajar mucho.

Mi familia. Mi madre, mi hermano, mi hermana… he tenido la suerte que he tenido cerca a gente luchadora.

¿Fuera del deporte también tienes referentes?

Mi familia. Mi madre, mi hermano, mi hermana… he tenido la suerte que he tenido cerca a gente luchadora. Yo me defino muy así, soy un luchador. Si quiero algo voy a por ello y esto en casa lo he tenido siempre.

¿Qué has cambiado con los años que te gustaría haber descubierto antes?

Deportivamente la forma en la que compito o en la que pienso… si hubiera sabido gestionar parte de mi cabeza quizás hubiese competido mejor.

Objetivos a corto plazo

Ahora descansar, volver a una rutina en casa y con ello coger ritmo de entrenamiento más suave para otra vez sentirme bien con el tema de la espalda. En apenas un mes volvemos a la nieve para ya preparar la temporada que viene.

Se nos cancelan muchas pruebas por falta de nieve no solo en España, también en Europa

Cómo ves el tema del cambio climático y la falta de nieve

No soy experto en el tema, pero desde hace años hay temporadas que vienen a destiempo. Nieva en noviembre, en enero hace calor, vuelve a nevar en marzo… el tiempo está muy loco. Se nos cancelan muchas pruebas por falta de nieve no solo en España, también en Europa. Es un tema preocupante.