Eguibar, subcampeón de la Copa del Mundo de Snowboardcross

Lucas Eguibar finaliza 2º en el ranking de la especialidad de SBX gracias a su buen desempeño en esta parte final de la temporada El deportista del Movistar SBX Team se ha quedado a tan sólo 74 puntos del vencedor del Globo de Cristal, el alemán Martin Noerl

Lucas Eguibar (NKEF-DALTON) ha rozado el Globo de Cristal esta temporada 2022/2023, consiguiendo la 2a posición final, gracias a su excelente actuación en el circuito de Copa del Mundo de SBX en el que ha destacado gracias a su victoria y segundo puesto en las pruebas de Sierra Nevada a principios de marzo o su podio en la primera de las dos pruebas de Copa del Mundo que se han disputado en Mt.St.Anne (CAN).

El donostiarra llegaba a la última competición en Canadá con todas las opciones de convertirse en vencedor del Globo de Cristal en esta campaña pero su cuarta posición en la finalísima del domingo 26 de marzo no fue suficiente para batir al intratable corredor alemán, Martin Noerl (GER), que ganó esta misma prueba final zanjando toda esperanza. Eguibar quedó a tan sólo 74 puntos (sumó un total de 436 puntos tras 9 eventos) de levantar por segunda vez este gran título internacional que ya consiguió en el 2015.

El Globo de Cristal fue, por tanto, para Noerl sumando 510 puntos de la especialidad de SBX y la tercera posición ha sido para el canadiense Elliot Grondin, con 399, que gracias a su buen tramo final de campaña ha logrado escalar posiciones hasta llegar al último cajón de los puestos de privilegio.

Con este magnífico segundo puesto en la clasificación de la especialidad de SBX el deportista de Spainsnow, Lucas Eguibar, afirmó que “sabía que tenía que intentarlo a tope. Tenía que ponerme detrás de Eliot porque se iba a poner primero corriendo en casa. Al final no ha podido ser pero estoy muy orgulloso, muy contento y agradecido a la federación, al equipo, a mi familia, a mis sponsors. Ha sido una temporada muy buena en la que hemos disputado 9 Copas del Mundo y hemos hecho hasta 6 finales. Soñaba con estar aquí hace un par de años con la lesión que tenía en la espalda y lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecho con el trabajo hecho y no sé cuándo pero estoy totalmente seguro que el Globo de Cristal va a caer de nuevo como ya sucediera en 2015”.

Una temporada muy luchada

El vasco de Spainsnow, Lucas Eguibar, tuvo un prometedor inicio de temporada con dos cuartos puestos en Les Deux Alps (Francia) y en Cervinia (Italia). Tras ello llegó una compleja carrera en Cortina d’Ampezzo (Italia) que no fue como deseaba el donostiarra pero entonces llegó Sierra Nevada. La estación andaluza acogió el resurgir de Lucas Eguibar en la Copa del Mundo gracias a su victoria en la primera de las dos Copas del Mundo que se disputaron ahí y un 2º lugar en la segunda Copa del Mundo en tierras granadinas. Veysonnaz (SUI) no fue el territorio talismán que acostumbró a ser para el corredor de Spainsnow pero en Canadá luchó hasta la línea de meta por hacerse con el ansiado Globo de Cristal, el cuál casi tocó con la punta de los dedos en una última prueba en la que tanto Martin Noerl como él podrían haber salido victoriosos.

Olmo Hernán, director deportivo Spainsnow, ha mostrado su confianza absoluta en el deportista vasco manifestando que "Lucas ha hecho la mejor y más regular temporada de un deportista masculino español en deportes de nieve. 6 finales (top 4) de 9 pruebas disputadas en WC. Sólido, experto y físicamente estable, podemos soñar con mucho más en los próximos años junto al equipo joven que está llegando a su rebufo".

Una última Copa del Mundo en Canadá muy ajustada

El deportista donostiarra afrontaba esta jornada con una primera ronda de octavos de final tras pasar cómodamente en la eliminatoria previa en la que tenía que batirse con uno de los mejores riders a nivel internacional Glenn de Blois (NED), así como con Andreas Kroh (AUT) y con Noah Bethonico (BRA). Eguibar ya sabía que su camino hacia el Globo de Cristal no iba a ser fácil y así quedó patente en esta instancia inicial puesto que se situó tras la salida en tercera posición y no conseguía encontrar el hueco para pasar a sus oponentes. Gracias a la buena inercia final con la que gozó tras una buena estrategia, consiguió finalizar primero de su serie y acceder, por tanto, a los cuartos de final. Fuera de esa ronda se quedó de Blois puesto que finalizó por detrás de Andreas Kroh.

En esa misma ronda de cuartos de final, Lucas volvería a enfrentarse a uno de los grandes cocos de la competición, el italiano Omar Visintin (ITA) que era hasta la fecha el tercero en la clasificación de la especialidad de SBX. Asimismo, también estaban el austríaco Kroh y su compatriota Lukas Pachner (AUT). El vasco de Spainsnow no tuvo su mejor salida y se colocó provisionalmente en la cuarta plaza. Afortunadamente para él, un ligero toque entre Pachner y Visintin hizo que el austríaco se cayera al suelo y que Andreas Kroh perdiera la suficiente inercia como para que Eguibar le adelantara y entrara en meta junto con Omar Visintin para acceder a las semifinales.

Esta instancia tenía un cartel auténticamente espectacular puesto que los tres primeros clasificados de la especialidad de la Copa del Mundo de SBX se encontraban en esta semifinal: Martin Noerl (GER), Lucas Eguibar y Omar Visintin. El deportista donostiarra tuvo el mejor tiempo de reacción de todos los competidores en la línea de salida pero fue superado por Noerl y por Visintin rápidamente en los primeros virajes. El alemán iba como un avión hacia la gran final y a Lucas sólo le servía adelantar a Visintin o estaba fuera de la lucha por el Globo de Cristal. En otro final de infarto, el máximo baluarte del Movistar SBX Team consiguió superar al italiano para citarse en la gran final con Noerl en un escenario de resolución de Copa del Mundo soñado por cualquier persona.

La gran final por la lucha por el Globo de Cristal

En esta ronda definitiva las matemáticas eran claras. Lucas tenía que ganar y Noerl ser como mucho 3º o si Eguibar concluía en 2ª posición, el alemán tendría que quedar 4º en la gran final porque sino el Globo de Cristal caía en sus manos. No iba a ser una gesta fácil puesto que en esta instancia también se encontraba el ganador de la Copa del Mundo disputada en Mt.St.Anne (CAN) la jornada del 25 de marzo, el corredor local Elliot Grondin (CAN), muy sólido durante la disputa de esta segunda Copa del Mundo del 26 de marzo. Como cuarto integrante de esta gran final se encontraba el estadounidense Jake Vedder (USA). Arrancó así una de las finales más trepidantes de la historia con Elliot Grondin yéndose con gran rapidez en primera posición directo hacia la victoria con un Lucas Eguibar que le seguía de muy cerca teniendo por detrás al alemán y a Vedder tercero y cuarto respectivamente. Un pequeño error en el tercer sector ponía al vasco de Spainsnow en cuarto lugar y casi sin opciones por la poca inercia que llevaba de cara a la llegada a meta. Lamentablemente, el donostiarra no pudo adelantar más posiciones y tuvo que conformarse con el 4º lugar en esta Copa del Mundo de Mt.St.Anne del 26 de marzo que le supone el 2º puesto en la clasificación de la especialidad de SBX luchando hasta el último segundo por el Globo de Cristal. En esta gran final, el vencedor a la postre fue el campeón de este circuito, el alemán Martin Noerl, que en un gran final con photo finish incluida batió al estadounidense Jake Vedder y a Elliot Grondin.