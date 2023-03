Kilde: “Odermatt arriesga mucho y no comete errores

Aleksander A. Kilde ha sido uno de los grandes protagonistas de esta temporada solo superado por el ganador de la general Odermatt Hablamos con él en Grandvalira y nos dio las claves para en 2024 sumar un nuevo Globo de Cristal absoluto como ya hizo en 2020

Aleksander Aamodt Kilde (1992) ha firmado una temporada para enmarcar acabando segundo en la general de la Copa del Mundo de esquí alpino, conquistando el Globo de Cristal de Descenso y acabando segundo en SuperG. Tuvimos ocasión de conversar con Kilde en un evento de la firma Helly Hansen con sus atletas con motivo de las Finales de Andorra.

Punto y final a la temporada 2022-23. Has acabado segundo de la general y te has llevado el globo de cristal de Descenso ¿qué balance haces?

Ha sido increíble, un sueño hecho realidad, aunque ha sido un poco una locura compitiendo seis semanas en Descenso y en Supergigante. Me siento realmente bien de haberlo podido hacer. Ahora tengo que disfrutarlo, echar la vista atrás y realmente poner en valor todo lo que he hecho. Y después prepararme para estar otra vez arriba la próxima temporada.

Esta temporada has vuelto a quedar segundo en la general tras Marco Odermatt. ¿Qué crees que tienes que mejorar para volver a ganar el Globo de Cristal de la general como hiciste en 2020?

Como otros deportes, el esquí se está desarrollando muy rápidamente. Cada vez es más técnico y tenemos que trabajar con el equipo en este sentido. También en mejorar el material y encontrar un equilibrio.

¿Cómo crees que puedes contrarrestar a Odermatt?

No va a ser fácil. Es un esquiador increíble de la manera que arriesga y no comete errores, sinceramente es increíble verle esquiar. Tengo que esquiar con su consistencia y es en lo que vamos a trabajar con el equipo, para recuperar el nivel en SuperG la próxima temporada. Tenemos que trabajar todos, entrenador y equipo, para dar ese salto de calidad que nos permita plantar batalla.

Nunca es fácil pero ¿qué esquiador lo tiene mejor para ganar la general de la Copa del Mundo: el velocista o el de eslalom y gigante?.

Creo que el camino a seguir es el que estamos viendo actualmente, es decir, es necesario dominar tres disciplinas. Ganando en dos disciplinas como Descenso y SuperG no tienes opciones, es más accesible si dominas eslalom, gigante y SuperG.

¿Por qué te especializaste en pruebas de velocidad?

Todo el mundo, de pequeño, empieza esquiando eslalom y gigante. A mí, sin embargo, me gustaba la velocidad, las sensaciones de ir rápido, de volar con los esquís. Cuando entré en el equipo nacional empecé a esquiar rápido, cada vez más. Y así es como me acabé especializando en descenso y SuperG. La experiencia en este sentido es un grado. Además es increíble la velocidad que alcanzas en un descenso (ndr: 130 km/h) y me encanta la velocidad.

Cambiando de tercio, ¿cómo llevas ser el chico de Mikaela Shiffrin?

Es muy especial estar enamorado de alguien que ha conseguido lo que ha conseguido. Además tenemos la suerte de tener el mismo trabajo, de dedicarnos a lo mismo, y así tenemos la oportunidad de ayudarnos el uno al otro. Tenemos un buen equilibrio, nos ayudamos mutuamente. Trabajar juntos nos ayuda y la verdad es que lo llevamos muy bien. Incluso cuando me ganó en unos entrenamientos que compartimos pista en Chile (bromea el noruego). Aunque también tengo que decir que el 90% de las veces no hablamos de esquí, tenemos muchas más cosas de que hablar.

Ingemar Stenmark, el esquiador que ha retenido el récord de victorias en Copa del Mundo durante décadas, dice que Mikaela puede llegar a las 100 victorias ¿también lo crees?

Por supuesto. Cierra esta temporada ya con 88. Le quedan 12. Todo depende de cómo le irá pero por supuesto que puede llegar al centenar de victorias.

A pesar de todo ‘Mika’ no lo ha tenido fácil en los ˙últimos años con la muerte de su padre, su lesión de espalda... Y sin embargo ya suma cinco Globos de Cristal de la general. Imagino que debe ser toda una inspiración tenerla al lado.

Claro. Sus registros son increíbles y puede que sea la primera esquiadora en llegar a las 100 victorias. De hecho ,ya tiene el actual récord de triunfos y cinco Globos de Cristal igualando a Mark Girardelli pero así y todo sigue trabajando más duro que nosotros. Y es súper inspirador porque hace que yo también siempre quiera un poco más.

¿Un deseo para la próxima temporada?

Quiero recuperar el título de campeón de Supergigante, de hecho volver a un nivel de SuperG que me permita precisamente volver a ganar el Globo de Cristal de la especialidad, porque me he centrado demasiado en Descenso.