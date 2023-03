Shiffrin sigue haciendo historia con su victoria 88

La esquiadora estadounidense se adjudicó el gigante en Soldeu, la última cita de la temporada de Copa del Mundo Estable un nuevo récord en féminas con 21 victorias en gigante y 138 podios, además de sus 2.206 puntos como marca personal

Mikaela Shiffrin ha cerrado la temporada de la mejor manera posible, imponiéndose en el Gigante de las Finales de Copa del Mundo de esquí alpino que se han disputado en Grandvalira, más concretamente en Soldeu El Tarter. Con este nuevo triunfo, la esquiadora estadounidense se bate a sí misma elevando hasta 88 las victorias en Copa del Mundo. Además firma una temporada de ensueño tras adjudicarse el Globo de Cristal absoluta y los de Eslalom y Gigante. Pero es que además, 'Mika' ha conseguido dar un paso adelante en otras disciplinas como el Descenso donde ha finalizado la 12, disciplina donde en 2022 acabó la 26.

Shiffrin no lo ha tenido fácil en Soldeu. Después de liderar la primera manga se ha acabado imponiendo por solo 0,006 segundos, un escaso margen que todavía le ha permitido saborear más esta séptima victoria de la temporada en la especialidad y que le permiten ostentar otro récord como es el acumulado de 21 triunfos en Gigante ya que es el mayor número de victorias conseguidas por una esquiadora en Copa del Mundo. Y por si fuera poco, esta victoria le permite establecer otro récord de podios femeninos con un total de 138.

Y si hablamos de récords también estableció una nueva marca personal de puntos conseguidos en una misma temporada, con 2.206. También se ha adjudicado su segundo globo de cristal consecutivo, el quinto, para ir acercándose a Marcel Hirscher (8), Annemarie Moser-Pröll (6) e igualar a Marc Girardelli (5), los únicos esquiadores que han ganado la general de la Copa del Mundo al menos cinco veces.

Pareja de moda

Shiffrin recibió otra sorpresa después de la carrera cuando fue entrevistada por su compañero y estrella del esquí Aleksander Aamodt Kilde (NOR), que se ha infiltrado como periodista en la zona mixta. Entre risas, Shiffrin dejó claro que la temporada que viene habrá más momentos estelares.

En números, este es su segundo título de eslalom gigante, el primero lo consiguió en 2019. Y además de seguir ampliando su récord como la esquiadora más condecorada de la historia con su 88ª victoria en la Copa del Mundo, 53 de ellas han sido en su disciplina favorita, el eslalom.

"Me siento bien, esto es increíble. Me siento genial. Todas estaban luchando en por la victoria en una segunda vuelta muy apretada. Apenas he podido pasar a Thea (Stjernesund), enhorabuena. Enhorabuena a Val (Grenier) y a todas las mujeres de la temporada. Estoy ansiosa por volver la próxima temporada", declaró Shiffrin a Kilde.

La estrella estadounidense no tiene previsto aflojar a pesar de todos sus éxitos. "Voy a pasar unos días en la playa y luego volveré a Europa para hacer unas pruebas de esquí y luego un descanso un poco más largo", dijo Shiffrin. "Estaremos de vuelta en Europa para el comienzo de la próxima temporada antes de que nos demos cuenta".