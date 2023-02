Rihanna conquista la Super Bowl con trece minutos de pop electrizante

La cantante ha aparecido embazarada por segunda vez tras seis años fuera de los escenarios 'Umbrella' y 'Diamonds' han cerrado un concierto que sirve de resumen de su carrera

La final de la Super Bowl que esta noche enfrenta a Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en Phoenix ha contado con la actuación de la cantante Rihanna durante el descanso. Trece minutos han bastado a la estrella del pop para sintetizar su carrera y hacer vibrar al estadio.

Tras seis años fuera de los escenarios, la cantante ha vuelto por la puerta grande, y luciendo un nuevo embarazo, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. "Cuando eres madre sientes que puedes conquistar el mundo y que puedes hacer cualquier cosa", afirmó en una rueda de prensa que dio esta semana al patrocinador del evento, Apple Music.

'Work, Wild Thoughts Pour It Up' , 'All of the Lights' (de Kanye West) y 'Run This Town' (Jay-Z) han sido algunos de los platos fuertes de la velada, que ha concluido con 'Umbrella' y 'Diamonds', dos de los hits inmortales de la cantante de 34 años.