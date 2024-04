Atentos a Estanis Pedrola: un final de temporada clave

Estanis Pedrola ha vivido una temporada que ha sido una montaña rusa. En el arranque de curso revolucionó la Sampdoria: titular indiscutible y tres goles en los primeros seis encuentros. Pero una lesión muscular, que no parecía ser tan grave, hizo que se perdiera gran parte de la temporada.

Un contratiempo importante que no impidió que la Sampdoria que hiciera con la propiedad del futbolista. Si el delantero llegaba a los 10 partidos, pasaba a ser jugador del club italiano por una cantidad de tres millones. Y eso es lo que ocurrió: una buena operación para la Sampdoria que se hacía con un futbolista de solo 20 años con mucha proyección.

Pero el Barça, que conocía el potencial del delantero, ya se blindó en verano cuando cerró el trato con el club italiano: una opción de recompra de siete millones hasta 2025 y mantiene el 50% de una futura venta. Y es aquí donde se abre un escenario interesante para el conjunto azulgrana.

Pedrola vuelve a sonreír

Pedrola ya ha participado en los tres últimos encuentros - 9' ante el Palermo, 27' ante el Südtirol, 19' contra el Spezia- y el final de temporada será clave para ver qué ocurre en verano. El Barça está atento a la evolución del delantero en la Sampdoria, que es octavo en la Serie B.

El propio Stanis reconoció el pasado mes de octubre que le gustaría poder volver al Barça. "Desde pequeño soy del Barça y crecí viendo sus partidos, flipando con Messi y la verdad es que si algún día pudiera volver, me encantaría".

Lo hizo en unas declaraciones en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, donde también desveló que está en contacto con Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol del FC Barcelona.

"Hablé con él cuando me lesioné. Me escribió y me preguntó como estaba. Me dio la enhorabuena por haber empezado con buen pie. También me dijo que estaba muy contento por mí y me preguntó por la lesión. Le respondí con un audio con mis sensaciones y agradeciéndole el mensaje".

En Italia ya apuntan a la posibilidad de que haya varios clubes de la Serie A interesados en su situación. Sus grandes actuaciones no han pasado desapercibidas y el jugador ha empezado con buen pie su andadura en Italia.