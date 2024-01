Playoffs NFL: Resultados, partidos y calendario

La NFL ya se viste de gala con los playoffs de la temporada 23/24, un camino con tres rondas de por medio que tendrá su gran colofón el próximo 11 de febrero, día en el que tendrá lugar la Super Bowl LVIII. Será en Las Vegas, Nevada, una 'ciudad del pecado' que coronará a una de las 32 franquicias con el trofeo de campeón, el ansiado Vince Lombardi.

Conoce todos los resultados de los playoffs de la NFL hasta el momento, así como los próximos emparejamientos.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE WILD CARD

La primera fase de los playoffs de la NFL ya es historia, estos han sido los resultados del 'Super Wild Card Weekend'.

Cleveland Browns 14-45 Houston Texans

Miami Dolphins 7-26 Kansas City Chiefs

Green Bay Packers 48-32 Dallas Cowboys

48-32 Dallas Cowboys Los Angeles Rams 23-24 Detroit Lions

Pittsburgh Steelers 17-31 Buffalo Bills

Philadelphia Eagles 9-32 Tampa Bay Buccaneers

Los 'campanazos' de Tampa y Green Bay protagonizaron la jornada de Wild Card, mientras que las exhibiciones ofensivas de Texans, Kansas o Detroit, que ganaron su primer partido de playoff tras una sequía 30 años, brillaron también con luz propia

PARTIDOS Y HORARIOS DE LA RONDA DIVISONAL

La segunda ronda de la postemporada se jugará los próximos días 20 y 21 de enero. Recordemos que en esta Divisional ya se incoporporan los dos campeones de Conferencia: Baltimore Ravens y San Francisco 49ers.

Sábado 20 de Enero

Houston Texans vs Baltimore Ravens: 22:30 horas CET

Green Bay Packers vs Green Bay Packers : 2:15 horas CET (madrugada del domingo)

Domingo 21 de Enero

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions: 21:00 horas CET

Kansas City Chiefs - Buffalo Bills: 00:30 horas CET (madrugada del lunes)

FINALES DE CONFERENCIA

Las finales de Conferencia, Americana y Nacional, se disputarán el próximo domingo 28 de enero. El último paso antes de la Super Bowl LVIII.

Super Bowl

La Super Bowl LVIII se jugará la próxima madrugada del 11 al 12 de febrero a las 00:30 horas CET. El encuentro tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en Nevada, donde Las Vegas Raiders juega sus partidos como local.

El Allegiant Stadium de Las Vegas donde se disputará la próxima Super Bowl LVIII / Raiders.com

Este feudo es uno de los más modernos entre todos los estadios deportivos del mundo, junto a otras obras arquitectónicas como el Sofi Stadium de Los Angeles, donde también se disputó la Super Bowl en el año 2022.

Usher será el encargado del show de la media parte en este icónico partido en el que se decidirá el campeón de la NFL. Otros artistas también formarán parte de la ceremonia: Reba cantará el himno nacional, Post Malone el "America The Beautiful" y Andra Day el "Lift Every Voice and Sing".