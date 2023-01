Joe Burrow, la 'kryptonita' que Mahomes no consigue descifrar

El quarterback de Bengals le ha ganado la partida al de Chiefs en sus tres únicos enfrentamientos Joe Burrow y Patrick Mahomes se verán las caras este próximo domingo en la final de la Conferencia Americana

Este domingo no tan solo veremos la reedición de la pasada final de Conferencia Americana si no que también se enfrentarán los dos quarterbacks más talentosos de la NFL: Joe Burrow y Patrick Mahomes, que lucharán por un puesto en la Superbowl.

La NFL está repleta de jugadores que nos hacen emocionar y saltar del sofá cuando realizan jugadas espectaculares, pero si hay dos jugadores que representan al máximo lo que significa la competición para sus aficionados son los quarterbacks de Bengals y Kansas.

La rivalidad entre Burrow y Mahomes, pese a no ser una de las más longevas de la liga, ya es quizás la más divertida de ver. Son los dos mariscales más carismáticos dentro y fuera del campo, y poseen un talento capaz de marcar a toda una generación de aficionados al futbol americano.

La realidad es que, pese a llevar menos tiempo en la NFL, el más joven parece tenerle la medida tomada al veterano. Joe Burrow se ha impuesto a Mahomes en sus tres últimos cara a cara, consolidándose como la 'kryptonita' de un jugador que parecía invencible hasta el momento.

En estas tres victorias ante Kansas, Burrow ha firmado ocho touchdowns, tan solo una intercepción, un promedio de 9.1 yardas por lanzamiento y un rating de pase de 121.0.

La última de estas victorias vino a principios del pasado mes de diciembre, pero sin duda la más significativa tuvo lugar justo hace un año. Bengals y Chiefs se citaron en la final del campeonato por la Americana, y todas las de ganar parecían para los de Kansas, con mucha más experiencia que los recién llegados a los playoffs. No fue así.

Cincinatti superó por 27 a 24 a Chiefs en un partido donde remontaron un déficit de dobles dígitos en la segunda parte, y que se decidió en el último segundo gracias a una patada ganadora de 31 yardas de Evan McPhearson, que envió a su equipo hacia la primera Superbowl desde 1989.

Joe Burrow is undefeated against Patrick Mahomes and the Chiefs in his career 🤔 pic.twitter.com/ThYiV1AqVo