Optimismo en Kansas por la lesión de Patrick Mahomes

El quarterback de Chiefs se lesionó en el primer cuarto del encuentro divisional ante Jacksonville Jaguars Las pruebas médicas habrían dado negativo sobre una posible grave lesión de Patrick Mahomes, y parece ser un esguince de grado uno en el tobillo derecho

Saltaron las alarmas en Kansas cuando Patrick Mahomes, quarterback y líder del equipo, tuvo que retirarse lesionado a finales de la primera parte tras ver como un línea defensivo de Jaguars caía con todo su peso sobre su tobillo. Por suerte, las últimas noticias arrojan positivismo en la franquicia.

A dos minutos para acabar el primer cuarto, Mahomes sufrió una lesión aparatosa en su tobillo derecho, y lo vimos cojeando hacia línea de banda donde rápidamente fue atendido por el staff técnico. Volvió a saltar al césped y lideró un drive ofensivo que acabó en anotación, pero a continuación se retiro hacia los vestuarios.

The video no Chiefs fan wants to see. Patrick Mahomes is limping, but staying in the game for the moment. #ChiefsKingdom @KCTV5 pic.twitter.com/12hhWHSnXP