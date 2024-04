¿Qué ha sido de Manel Navarro, el representante de España en Eurovisión 2017 que acabó siendo víctima de acoso?

Do It For Your Lover probablemente sea una de las peores canciones que han representado a España en el Festival de Eurovisión. Sin embargo, nada de lo que ocurrió en el certamen en Kyiv en 2017 fue culpa de Manel Navarro, quien se mantuvo fiel a su estilo con un tema fresca, pegadizo y divertido, que no encajaba en el espectáculo televisivo de Eurovisión.

Desde su elección, superando a la favorita Mirela y su Contigo, el cantante fue víctima de bullying y acoso por parte del eurofandom. ¿Qué ha sido entonces de Manel Navarro? ¿Se sigue dedicando al mundo de la música?

Manel Navarro, en una entrevista con Freeda, explica cómo fue su experiencia después de participar en Eurovisión 2017: "recibí amenazas de muerte, por la calle me escupían, salía de fiesta y me tiraban hielos... La primera vez que recibes un 'hate' tan extremo choca mucho y empiezas a creer todo lo que lees".

Sin embargo, esta situación no impidió que Manel Navarro siguiera dedicándose a lo que más le gustaba: la música. Además de sacar nueva música constantemente, trabaja para otros muchos artistas en la composición y producción de temas.

En los últimos años, el catalán ha publicado Pierda, un single disponible en prácticamente todas las plataformas musicales que suma más de 168.000 visualizaciones en YouTube. Además, colaboró un poco antes con Miki Núñez, representante de España en Eurovisión 2019.