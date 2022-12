Títulos divisionales y puestos de playoffs estarán en juego en la penúltima semana de competición

Las divisiones Este y Sur de la NFC y la Norte y Sur de la AFC buscan ganador Tan solo quedan dos jornadas de competición en la NFL, con muchos puestos de playoffs aún por decidirse

La NFL entra esta próxima semana en un momento crucial para el devenir de la temporada : decidir los campeones divisionales y por otra parte, certificar quienes participarán en los playoffs, con muchas plazas aun por determinarse en ambas conferencias Nacional y Americana.

De las ocho divisiones que conforman la NFL, ya hay cuatro equipos que se han coronado como campeones:

Estas cuatro franquicias ya tienen asegurado su puesto para postemporada gracias a haber ganar su división, y también serán locales en el primer encuentro en estos playoffs.

EQUIPOS YA CLASIFICADOS PARA PLAYOFFS: Eagles, Vikings, 49ers y Cowboys

EQUIPOS DENTRO DE PLAYOFFS AHORA MISMO: Buccaneers, Giants y Commanders

EQUIPOS AL ACECHO DE LOS PLAYOFFS: Seahawks, Lions, Packers y Panthers

El equipo con mejor balance de toda la NFL, los Philadelphia Eagles, se coronarán como campeones del Este si ganan este fin de semana a Saints o los Cowboys pierden ante Tennessee Titans en el Thursday Night Football.

En el Sur, tenemos duelo cara a cara entre los dos máximos aspirantes. Tampa (7-8) y Carolina (6-9) se verán las caras el próximo domingo, y en caso de ganar los Buccaneers, Tom Brady y compañía se coronarían campeones divisionales y certificarían su puesto en playoffs.

Para los puesto de playoffs, quedan junto a Tampa o Carolina, otros dos puestos de Wild Card para decidirse. Ahora mismo lo ocupan Giants y Commanders.

Los de Nueva York asegurarían su puesto a playoffs con una victoria en la próxima jornada ante Colts, un equipo ya desahuciado. En Washington, pueden certificar su participación si ganan ante Browns, Seattle y Detroit pierden , y Packers pierde o empata.

The NFC Playoff Picture after Week 16 pic.twitter.com/63zZyAZZvV

EQUIPOS YA CLASIFICADOS PARA PLAYOFFS: Bills, Chiefs, Bengals, Ravens y Chargers

EQUIPOS DENTRO DE PLAYOFFS AHORA MISMO: Jaguars y Dolphins

EQUIPOS AL ACECHO DE LOS PLAYOFFS: Patriots, Jets, Titans y Steelers

Los Cincinnati Bengals se coronarán campeones del Norte si ganan a Buffalo Bills en el próximo Monday Night Football, en un duelo entre dos de los máximos aspirantes a alcanzar la Superbowl, y por otra parte Baltimore Ravens, competidor directo en la división, pierde su partido ante Steelers.

Si Baltimore y Cincinnati ganan sus respectivos partidos en esta semana 17, se decidirá todo en el último partido de la temporada, ya que ambas franquicias se enfrentarán para decidir el campeón divisional.

Otra de las divisiones más entretenidas de la Americana es la Sur, con Jacksonville y Tennesee batallando por el primer puesto. Por sorpresa de todo el mundo, los Jaguars lideran ahora esta división tras un último mes y medio decepcionante para Titans, perdiendo los últimos cinco partidos.

Ambos ostentan el mismo balance, 7-7, pero los de Florida ocupan la primera plaza ya que tienen el tie-breaker a favor. Todo se decidirá en la semana 18 de competición, jornada en la que se batirán en un duelo cara a cara para decidir quién pasa a los playoffs

El otro puesto de Wild Card lo ocupan ahora mismo los Miami Dolphins, equipo que asegurará playoffs si pone fin a la racha de cuatro partidos perdidos de manera consecutiva y consigue ganar ante Patriots, una de las mejores defensas de la NFL.

A look at the current AFC playoff picture. 👀 pic.twitter.com/SRCj5GUiAr