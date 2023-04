¡Histórico Jimmy Butler! Sus 56 puntos dejan al borde del abismo a los Bucks

El alero de los Miami Heat firmó la cuarta mejor marca anotadora histórica en un partido de Playoffs Los Bucks, obligados a levantar un 1-3 en contra para avanzar a semifinales

Es difícil aventurarse a afirmar que un 3-1 es prácticamente irremontable en cualquier serie de Playoffs en la NBA. Más todavía si Giannis Antetokounmpo y sus Bucks son los que van por debajo en la eliminatoria. Pero lo cierto es que a los de Milwaukee se les ha puesto muy cuesta arriba poder lograr el billete para las semifinales de la Conferencia Este, tras la tercera derrota en cuatro partidos ante Miami Heat, que se han vuelto a imponer por 119-114.

'Anteto' volvió tras unos problemas físicos que le retiraron del primer partido y que le hicieron perderse el segundo y tercero. Su triple doble integrado por 26 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes sirvió para firmar una excelente actuación individual, que no pudo culminar en lo colectivo por un claro culpable que tiene nombre y apellido: Jimmy Butler.

La estrella de los Heat tiene cada temporada marcado en el calendario el Playoff. Un jugador que históricamente siempre ha rendido mejor en las eliminatorias por el título y que en 2020 condujo a la franquicia de Florida a las finales de la burbuja, en las que acabaron cayendo ante Los Angeles Lakers.

En la pasada madrugada, Butler ha llevado a cabo una actuación salvaje, inapelable, en la que se ha alzado hasta los 56 puntos, decisivos para asegurar el tercer triunfo de la serie. Con los 56 tantos, Butler ha firmado la cuarta máxima anotación histórica en un partido de Playoffs: tan solo Michael Jordan con 63, Elgin Baylor con 61 y Donovan Mitchell con 57 han anotado más puntos en un partido de las eliminatorias por el título. En cuanto a la carta de tiro, el '22' de los Heat convirtió 19 de los 28 lanzamientos que intentó, con un 3 de 8 en triples, además de un notable 15 de 18 en tiros libres. Casi nada.

