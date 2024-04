Gasol y el 'Monte Rushmore' de pívots en la NBA

La retirada del dorsal '33' de Marc Gasol es un hito que va más allá del baloncesto español. La NBA es la mejor liga del planeta, y tan solo unos pocos elegidos pueden decir orgullosos que su camiseta está en lo más alto de un pabellón, una hazaña que no se consigue únicamente por méritos deportivos, sino que también valora el impacto en el equipo y la ciudad. 'More than Basketball'.

El de Sant Boi es más que una institución en Memphis. En un sitio conocido mundialmente por ser la ciudad de Elvis Presley y la cuna de la música blues, donde vivieron artistas de la talla de Johnny Cash y B.B King, el apellido Gasol es reconocido más allá de las canchas del baloncesto.

'Hang it in the rafters' (Colgadlo en las vigas) reclamaban los fans de Grizzlies después de que Marc anunciase su retirada profesional el pasado mes de enero, un sueño que se hizo realidad en el FedEx Forum la pasada madrugada del sábado 6 al 7 de abril. Tras esta ceremonia, Marc se une a una selectísima lista de pívots que tienen su dorsal retirado en la NBA.

CHAMBERLAIN, KAREEM Y O'NEAL, ENTRE LOS MÁS ICÓNICOS

Ya podemos comparar la figura de Marc con la de mitos como Wilt Chamberlain, Kareem-Abdul Jabbar o Shaquille O'Neal, algunos de los '5' que más huella han dejado sobre la pista. Wilt fue la primera gran estrella que tuvo la NBA en toda su historia, dominando durante la década de los 60' y con el famoso récord de los 100 puntos en un partido aún en su palmarés. Tiene su '13' retirado por Lakers, Warriors y 76ers.

Un veterano Shaquille O'Neal ataca en el poste a Marc Gasol / Agencias

Cogió su relevo Ferdinand Lewis Alcindor Jr, que más tarde pasaría a llamarse Kareem Abdul-Jabbar, quizás el pívot más icónico de todos los tiempos y que brilló con Bucks y Lakers de 1969 a 1989, años en los que ganó seis anillos de campeón. Su '33' cuelga en lo alto de los pabellones de ambas franquicias. Shaquille O'Neal campóa sus anchas por las pistas NBA desde que saliera del Draft de 1993 hasta la década de los 2010', quizás el interior más 'bestia' a nivel físico que se recuerde. También una 'figura' mediática fuera del parqué. El '34' de 'Shaq' está retirado en Lakers, Orlando y en Miami Heat, dónde ganó su cuarto anillo de campeón junto a Dwayne Wade en 2006.

OLAJUWON, MALONE Y RUSSELL, MÁS LEYENDAS

El 'Monte Rushmore' de pívots con camisetas retiradas da miedo. Cabe recordar que la NBA fue durante muchas décadas una liga dominada por hombres grandes, algo que explica este elenco de jugadores. Marc se une a una lista donde está el 'Señor de los Anillos', un tal Bill Russell que consiguió ganar 11 campeonatos en los Boston Celtics y cuyo número '6' es intocable para todas las franquicias NBA, tal y como se decretó desde su fallecimiento. Moses Malone ('24' Rockets y '2' en Philadelphia), un tres veces MVP de la liga, es otro mito en tierras estadounidense y se mantuvo al pie del cañón durante casi dos décadas.

Marc Gasol posa con su DPOY ganado en 2013 junto a Dikembe Mutombo / AGENCIAS

Marc ganó el Jugador Defensivo del año en 2013 y, aunque más tarde evolucionaría en su faceta ofensiva, siempre se caracterizó en Memphis como un protector de aro de élite, un perfil similar al de otro icono: Dikembe Mutombo tiene el '55' retirado en Denver y Atlanta y es visto como el mayor taponador de la historia. Tampoco se le daba mal a un tal Hakeem Olajuwon, número uno del Draft de Michael Jordan en el 84' y con uno de los mejores 'juegos de pies' exhibidos en la NBA. Su '34' es imborrable en la memoria de Houston Rockets, con quién se alzó con el trofeo Larry O'Brien en dos ocasiones.

ESTOS SON LOS OTROS PÍVOTS