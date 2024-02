El futuro de la NBA ya no es estadounidense

En las noticias relacionadas con la NBA esta temporada abundan los apellidos Doncic, que logró hace unas semanas 73 puntos en un solo partido, o Embiid, MVP de la pasada temporada y anotador de 70 puntos en un encuentro de este pasado enero.

En las votaciones del All Star, el jugador más votado por los aficionados del deporte fue Giannis Antetokounmpo. Y si se piensa en la estrella del actual campeón de la competición y MVP de las finales del año pasado, Nikola Jokic es el nombre. El análisis invita al aficionado a plantearse una cuestión. ¿Dónde están las estrellas estadounidenses en la NBA?

Europa ha conseguido en el baloncesto lo que no había logrado hasta la fecha: abanderar las principales estrellas de la NBA por encima de Estados Unidos, potencia mundial del deporte. LeBron James y Stephen Curry son de los pocas caras estadounidenses que logran hacer frente a las jóvenes estrellas que les suceden. Actualmente, ¿es mejor el quinteto ideal europeo o el americano?

Quinteto ideal europeo

Es impensable pensar en los cinco mejores europeos de la NBA y no nombrar a Luka Doncic. El base esloveno de los Dallas Mavericks se ha convertido en uno de los jugadores del momento, a su corta edad de 25 años, y más después de lograr el cuarto registro histórico de puntos en toda la historia de la competición. 73 puntos contra los Atlanta Hawks y segundo máximo anotador de la NBA esta temporada. Casi nada. Cabe recordar que Luka llegó a la liga norteamericana procedente del Real Madrid y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga ACB: 16 años y 2 meses.

Desde Eslovenia nos dirigimos a Serbia, donde encontramos al MVP de las pasadas finales y una de las estrellas indiscutibles de la liga: Nikola Jokic. El pívot de los Denver Nuggets es el tercer máximo reboteador y cuarto máximo asistente de la NBA. Esta temporada ha potenciado esas dos facetas, dejando la de la anotación algo más descuidada, pero aumentando el número de triples-dobles. De hecho, ya es el cuarto jugador con más triples-dobles de la historia.

Nikola Jokic, pívot de los Denver Nuggets / AP

En la capital griega de Atenas nació Giannis Antetokounmpo. El alero de los Milwaukee Bucks lleva siendo uno de los grandes nombres de la NBA desde hace varios años. Dos MVP de temporada consecutivos y uno de las finales en las que su equipo consiguió el anillo. Actualmente, es el tercer máximo anotador de la competición, con una media de más de 30 puntos. Además, el griego destaca por la gran cantidad de rebotes que recoge: concretamente más de 11. Un jugador muy físico que ha superado los 50 puntos en varios encuentros.

El último país a visitar es Francia. Allí nació el jugador más joven de los dos quintetos. Él es Victor Wembanyama, la gran sensación de la NBA esta temporada, después de ser la primera elección del Draft por los San Antonio Spurs. Con apenas 20 años, el joven pívot se ha convertido en uno de los jugadores más altos de la historia de la competición: 2,24 metros. Y todavía puede crecer más. Además, Victor ya es el máximo taponador de esta temporada, promediando más de tres bloqueos por partido. Un jugador muy ágil y veloz, debido a su complexión delgada, y la esperanza de la selección francesa para los próximos europeos y mundiales.

Victor Wembanyama, pívot de los San Antonio Spurs, recibiendo un balón / LAP

Por último, pero no menos importante, llega el máximo anotador de la NBA esta temporada: Joel Embiid. A pesar de haber nacido en Camerún, el pívot de los Philadelphia 76ers se ha nacionalizado francés y puede considerarse en cierto modo europeo. Embiid fue MVP de la pasada temporada y promedia más de 35 puntos por partido. Para muchos, el nacionalizado francés es el mejor jugador de la NBA. Las lesiones son su único gran enemigo, privándole del MVP este curso por no poder alcanzar el mínimo de partidos disputados.

Quinteto ideal estadounidense

LeBron James, a sus 39 años, sigue capitaneando este quinteto y con orgullo. ¿Qué decir de él? El ala-pívot de Los Ángeles Lakers es el máximo anotador de la historia de la NBA y, para algunos, el mejor jugador de todos los tiempos por encima de Michael Jordan. Con 4 MVP de temporada y otros cuatro de finales, LeBron continúa destacando en la liga norteamericana, siendo esta misma temporada el segundo jugador más votado para el All Star. Una leyenda absoluta.

El quinteto ideal estadounidense de la actual NBA / Marc Creus

Con 35 años, Kevin Durant se suma al quinteto estadounidense. El alero de los Phoenix Suns se ha convertido en uno de los jugadores más consistentes cuando está en la pista. Quinto máximo anotador este curso y dos MVP de finales y uno de temporada. Dos anillos con los Golden State Warriors lo convierten en un jugador histórico que ya ha realizado un largo recorrido por la NBA.

Con la misma edad que Durant, Stephen Curry no puede quedarse fuera del quinteto. El mejor triplista de la historia y líder histórico de la competición en tiros de tres anotados es otro jugador del que no se dejará de hablar cuando se retire. El base de los Golden State Warriors ha sido admirado durante muchos años por todo el mundo y ha conquistado cuatro anillos con la franquicia, a la altura de LeBron o Shaquille O'Neal. No hace falta decir nada más.

Stephen Curry, base de los Golden State Warriors, celebrando un triple / AP

Los dos últimos que cierran el quinteto son algo más jóvenes. El primero es Tyrese Haliburton, base de los Indiana Pacers y máximo asistente de la competición esta temporada. A sus 23 años está llamado a liderar en ese aspecto a la generación estadounidense.

Jayson Tatum, alero de los Boston Celtics, completa la lista norteamericana. Tatum, de 25 años, es la gran estrella de su equipo, firme candidato a ganar la competición esta temporada. Además, logró el año pasado la mejor actuación en un All Star de todos los tiempos. 55 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

Los cuatro mejores jugadores de la NBA son europeos

La ESPN publicó en octubre del año pasado un ranking de los mejores baloncestistas de la NBA. Giannis Antetokounmpo fue nombrado el mejor de la liga, seguido de Nikola Jokic y Joel Embiid, elegido mejor jugador la pasada campaña. El quinteto ideal lo completaron Luka Doncic y Stephen Curry. Es decir, la propia ESPN considera que cuatro de los cinco mejores jugadores de la liga norteamericana no son estadounidenses. Una realidad que hace unos años era impensable.

La generación europea llama a la puerta de la NBA para escribir un capítulo atípico en la competición. Un capítulo en el que los que dominan cruzaron el charco... o no hablan 'americano'.