Dallas Mavericks: ¿Y ahora, qué?

La franquicia texana culminó una esperada catástrofe en lo que debe ser una reformulación del proyecto deportivo Solo con Luka Doncic no fue (es) suficiente y Mark Cuban, Jason Kidd y Kyrie Irving están en el ojo del huracán

Se terminó la temporada, antes de lo previsto, para los Mavericks. Por suerte. Malos resultados -no jugarán la postemporada- y, sobre todo, peores sensaciones -el equipo no transmite nada- que han hecho saltar el proyecto por los aires: una nefasta política, marcada por la falta de planificación, se ha encargado de borrar del mapa a los vigentes finalistas de la Conferencia Oeste. Menos de un año entre el éxito y el colapso total.

Pocos podían imaginar que la franquicia iba a estar en una tesitura tan delicada meses atrás. Pero lo cierto es que los Mavs tienen muchos puntos que abordar en el futuro más inmediato para corregir un rumbo a la deriva. ¿Es Kidd el líder que necesita esta franquicia y esta plantilla? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de Doncic? ¿Fue Irving un error? ¿Y Wood? ¿Está el proyecto de Mark Cuban desgastado? ¿Por qué el equipo tiene tantas carencias? ¿Qué pasará con los agentes libres? ¿Qué jugadores podrían llegar? Demasiadas preguntas y casi ninguna respuesta.

Seguramente la llegada Kyrie Irving fuera el punto de no retorno, pero sería descabellado pensar que sea también el inicio de los problemas de la franquicia. Porque las decisiones del último año tienen escasa coherencia. O ninguna. Poco tienen que ver aquellos Mavs que los Warriors liquidaron desde el perímetro hace menos de un año a estos que no son más que una sombra, anímica y tácticamente hablando, de lo que prometían.

La mano del técnico ha sido uno de los aspectos más polémicos de la temporada de los texanos. Su pizarra ha notado una falta clara de recursos, ideas y argumentos para mantener el techo competitivo tras la salida de Jalen Brunson. La falta de una consistencia defensiva ha sido un lastre para un equipo, especialmente tras la salida de Finney-Smith y Dinwiddie, sin tampoco demasiadas ideas en ataque: el abuso del triple ha sido latente durante todo el curso, más aún tras el aterrizaje de Irving. Kidd se ha mostrado como un entrenador inmovilista, apático e incluso medroso en algunos tramos del curso.

Ahí están los datos. Los Mavericks han sido el tercer equipo que más lanzamientos desde la línea de 6.25 metros han intentado con un promedio de 41 por encuentro por detrás de Warriors (43.2) y Celtics (42.6) y el segundo que menos asistencias reparte con un total de 22.9. Y eso no es todo: generan una media de 84.3 lanzamientos por partido con un 47.5% de efectividad. En el aspecto defensivo, las estadísticas son todavía más aterradoras. Es el equipo que peor cierra el rebote (38.8) de toda la NBA y 16º en lo que respecta al rating defensivo (114.1).

El clímax ha llegado tras un estrepitoso final de temporada, algo que ha provocado un terremoto mediático en torno a la franquicia. En clara caída libre, la decisión fue dejarse llevar para asegurarse un top 10 en el próximo Draft. En una ronda protegida comprometida por el traspaso de Kristaps Porzingis con los New York Knicks, los Mavs renunciaron ante los Chicago Bulls en el penúltimo partido de la temporada con un quinteto poco habitual. Un final justo para un equipo plano, previsible y gris y un proyecto completamente estancado y atascado.

Los Mavericks tocaron el cielo en 2011 con un anillo que hacía justicia a la fórmula deportiva: construir un equipo de garantías entorno a una estrella europea. Sin Dirk Nowitzki, pero con Luka Doncic, la franquicia texana ansía volver a estar entre las mejores de la NBA. Aunque eso, hoy por hoy, parece una utopía. Este equipo tiene muchos problemas.

Lo más reseñable es que, solo con Luka Doncic, no es suficiente. El equipo no le ha acompañado en la que es ya, sin lugar a dudas, su mejor temporada en cuanto a estadísticas: 32.4 puntos, 8.6 rebotes y 8 asistencias con un 49.6% de efectividad en el tiro de campo y un 34.2% desde la línea del triple. Una consolidación absoluta para un jugador que, a los 24 años, suma cinco cursos en la NBA con un total de 330 encuentros disputados.

Pero no es oro todo lo que reluce. Sí, es uno de los mejores jugadores de la liga y una estrella que lo condiciona todo, pero deberá corregir muchas cosas de cara a la próxima temporada. En primer lugar, su condición física. Algo pasado de peso en octubre, la temporada se le ha hecho algo larga y ha acusado en cansancio en varios puntos del curso. En segundo lugar, su relación con los árbitros. El escolta alcanzó las 16 faltas técnicas, la inmensa mayoría por discutir las decisiones, el tope en la NBA antes de ser sancionado. Y, en último lugar, corregir ciertos aspectos como la poca fiabilidad desde el tiro libre o su abuso permanente del triple.

El virtuoso base ha sumado un nuevo capítulo más a su rocambolesca carrera. Desde la fructífera etapa en Cleveland junto a LeBron James, Irving no ha hecho más que encadenar fracasos: Boston, Brooklyn y, por ahora, Dallas. Más sonado por su vida extradeportiva que por sus actuaciones dentro de la pista, el natural de Melbourne aterrizó en Texas con el cartel de elemento altamente tóxico y volátil y los resultados han sido desastrosos.

Jason Kidd on Luka Doncic and Kyrie Irving: "These two are meant to be together. It just takes time. As much as you guys wanna rush the process, it just takes time, that's just nature. These are not robots or AI, these are human beings." pic.twitter.com/jie96Rb6Dx