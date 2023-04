Luka Doncic aclara su futuro en la NBA

A pesar del desastroso final de temporada para los Dallas Mavericks y Luka Doncic, el base esloveno desea seguir con los Mavs Antes de la llegada de Irving, los Mavs tenían a su favor un 96% de entrar en los ansiados playoffs

Los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic perdieron este viernes en casa contra los Chicago Bulls (112-115) y quedaron oficialmente eliminados de la postemporada de la NBA. Y dos días después de la debacle, el equipo del base esloveno volvió a perder, esta vez ante los San Antonio Spurs (117-138), lo que confirmó el desastroso final de temporada. Lo que provocó una avalancha de especulaciones sobre una posible salida de Doncic de los Mavs.

Sin embargo, tras el partido ante los Spurs, el base esloveno compareció ante los micrófonos para tranquilizar a los aficionados de los Mavericks. Doncic lo tiene claro: "Estoy feliz aquí, así que no hay nada de qué preocuparse".

"Algo tiene que cambiar, seguro. El año pasado fuimos a la final del Oeste. Nos divertíamos. Siempre hablo de la química que teníamos. Fue genial. Pero algo tiene que cambiar", avisó Luka, que aprovechó también para pedir paciencia con Irving, que todavía no ha terminado de explotar su química con el esloveno: "Creo que encaja muy bien. Obviamente, la gente verá los resultados y dirá que no, pero la química y las relaciones llevan tiempo. Ojalá pueda estar aquí". Una dupla que actualmente tiene un balance negativo de 5-11, el peor porcentaje de victorias para dos All Star que comparten vestuario (31,3%).

Mark Cuban, propietario de los Mavs, es consciente de la importancia de Doncic y también de su deseo por permanecer en la franquicia, a pesar de lo difícil que es actualmente mantener tanto tiempo a un jugador. "Le gustaría estar aquí toda su carrera, pero tenemos que ganarnos eso. Los jugadores no acostumbran a estar 17 años en la misma franquicia", explicó Cuban.

Los Dallas Mavericks han terminado undécimos del Oeste con un balance de 38-44, sin opciones de alcanzar a los Oklahoma City Thunder en la décima plaza del Oeste. Y lo que es peor, antes de la llegada de Irving, los Mavs tenían a su favor un 96% de entrar en los ansiados playoffs, sin tener que pasar incluso por el play-in.