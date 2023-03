Dallas cae ante Indiana con un fallo de Kyrie Irving sobre la bocina

Los Mavs perdieron 122-124 tras el error del base, que pudo haberle dado la victoria a los tejanos con un triple en el último segundo Los Wolves le ganaron a los Clippers, los Spurs superaron a Utah tras 16 derrotas y los Nuggets pasaron por encima de los Rockets

Kyrie Irving falló un triple sobre la bocina para haber ganado el encuentro y los Dallas Mavericks cayeron este martes en casa ante los Indiana Pacers (122-124). Desde que Irving aterrizó en Dallas para formar una dupla estelar con Luka Doncic, los Mavericks llevan un balance de 3 victorias y 5 derrotas.

Tras ir perdiendo de 12 puntos en el comienzo del último cuarto, los Mavericks recortaron la diferencia hasta ponerse a solo un tanto con 2.30 por jugarse (120-121). Sin embargo, el equipo entrenado por Jason Kidd no supo rematar la machada con varios triples consecutivos fallados en el desenlace ni descifrar en los últimos minutos una defensa de los Pacers volcada en frenar a Doncic.

El esloveno, en el día que cumplía 24 años, brilló con 39 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias mientras que Irving aportó 16 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Tyrese Haliburton fue el mejor de los Pacers con 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. El dominicano Chris Duarte jugó 6 minutos en los Pacers en los que falló los dos tiros que intentó y repartió una asistencia.

En un encuentro de márgenes muy reducidos resultó clave el contraste en los tiros libres entre Dallas (64,3% con 18 de 28) e Indiana (77,5% con 31 de 40).

Los Clippers aún no han ganado con Westbrook

Los Minnesota Timberwolves vencieron este martes a domicilio a Los Angeles Clippers (101-108), que llevan tres derrotas seguidas y que todavía no han ganado con Russell Westbrook en sus filas. Después de que el base cambiara de bando en Los Ángeles pasando de los Lakers a los Clippers, el equipo dirigido por Tyronn Lue perdió el pasado viernes contra los Sacramento Kings tras dos prórrogas en el segundo encuentro con mayor anotación combinada de la historia (175-176), cayó el domingo contra los Denver Nuggets también en el tiempo extra (134-124) y sucumbió este martes ante los Wolves.

Los Clippers, en un duelo ante los Wolves entre dos rivales directos por los puestos de playoff del Oeste, bordaron un comienzo prometedor con un 13-4 en poco más de 4 minutos y cerraron por delante un buen primer cuarto local (33-26). Pero a partir del segundo periodo reaccionaron los Wolves, que tomaron el control del partido y que, ya en el desenlace de la noche, supieron mantener la calma cuando los Clippers apretaron en busca de la remontada. Los angelinos se desangraron con 24 pérdidas de balón (17 de los Wolves) y sufrieron los 60 puntos en la pintura de Minesota (38 de los Clippers).

Con seis jugadores por encima de los 10 puntos en una convincente actuación coral, los Wolves contaron con Jaden McDaniels como máximo anotador con 20 tantos. Paul George (25 puntos) y Kawhi Leonard (23 puntos) fueron los más destacados en ataque de unos Clippers en los que Westbrook se quedó cerca del triple-doble con 14 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias.

Los Spurs vuelven a ganar tras 16 derrotas seguidas

Los San Antonio Spurs ganaron este martes a domicilio a los Utah Jazz (94-102) y rompieron de esta forma una ruinosa e impactante racha de 16 derrotas consecutivas. Un rotundo 21-31 en el último cuarto le dio este triunfo al muy necesitado conjunto de Gregg Popovich, que no cantaba victoria desde el pasado 17 de enero cuando doblegó en casa a los Brooklyn Nets (106-98) y que 'in extremis' consiguió no acabar febrero con todo derrotas en su casillero. Keldon Johnson (25 puntos) fue el más destacado de San Antonio.

Los Jazz, que habían ganado a los Spurs este mismo sábado, se estrellaron en esta ocasión con un descorazonador 35,3% en tiros de campo (29,4% en triples) y con 20 pérdidas de balón (12 de sus rivales). Lauri Markkanen (28 puntos y 10 rebotes) fue el referente ofensivo de unos Jazz sin Jordan Clarkson y Collin Sexton. El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 7 minutos con Utah en los que sumó un rebote y falló los tres tiros que intentó.

Jokic, llega a 100 triples-dobles

Nikola Jokic se convirtió este martes en el sexto jugador en la historia de la NBA que alcanza los 100 triples-dobles. El genio serbio sumó su triple-doble número 100 con 14 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la cómoda victoria de los Denver Nuggets frente a los Houston Rockets (112-133). Denver ya ganaba de 26 puntos en el tercer cuarto así que Jokic pudo descansar y no tuvo que saltar a la cancha en el último periodo.

El MVP de las dos últimas temporadas -y candidato potente a revalidar reconocimiento este año- lleva 24 triples-dobles este curso con un claro impacto positivo en su equipo, ya que los Nuggets se han llevado todos y cada uno de esos 24 partidos. El líder en la clasificación histórica de triples-dobles en la NBA es Russell Westbrook (198) por delante de Oscar Robertson (181), 'Magic' Johnson (138), Jason Kidd (107), LeBron James (106) y Nikola Jokic (100).

Los Nuggets, que firmaron un contundente 57,6% en tiros de campo, se mantienen al frente del Oeste (44-19) y han ganado 7 de sus últimos 10 encuentros. Muy diferente es la situación de los Rockets (13-48), colistas en la misma conferencia con el peor balance de la liga y que acumulan 10 derrotas seguidas.

Tari Eason y Jalen Green (17 puntos por cabeza) encabezaron a Houston, que sufrió con un pobre 9 de 31 en triples. El español Usman Garuba aportó 3 puntos, 7 rebotes y una asistencia en 14 minutos con los Rockets y tuvo el mejor diferencial +/- de su equipo (+13).

Ja Morant destroza a los Lakers

Ja Morant destrozó este martes a Los Angeles Lakers, sin LeBron James, con un triple doble de 39 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y blindó la segunda posición en el Oeste de los Memphis Grizzlies (121-109). Morant anotó 28 de sus 39 puntos en un extraordinario tercer período y frustró la gran actuación de Anthony Davis, quien sumó 28 puntos, 19 rebotes y 5 taponazos.

Los Lakers, duodécimos en el Oeste (29-33), pagaron sus 26 balones perdidos y tienen un balance de 5 victorias y 10 derrotas este año sin LeBron, quien estuvo en el FedEx Fórum con el pie derecho inmovilizado por su lesión sufrida en el partido ante los Dallas Mavericks del pasado domingo. Los Grizzlies extendieron su balance en casa a 12-2 en 2023 y ganaron cinco de sus últimos siete partidos para confirmarse como el segundo mejor equipo del Oeste detrás de los Denver Nuggets.

Xavier Tillman aportó 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Jaren Jackson metió 16 y fue protagonista con un espectacular mate con una mano en el cuarto período. El español Santi Aldama aportó 6 puntos y 3 rebotes en 15 minutos. Los Lakers fueron sostenidos por su banquillo en la primera mitad, encabezado por los 21 puntos Lonnie Walker y los 17 de Austin Reaves, pero su interminable serie de balones perdidos terminaron pasándole factura. Austin Reaves y Lonnie Walker sumaron respectivamente 15 y 10 puntos y los suplentes de los angelinos marcaron diferencias con un contundente 33-14. Con un Anthony Davis dominante en la pintura, protagonista con 8 puntos y 10 rebotes, 3 de ellos ofensivos, y 4 taponazos, los Lakers regresaron a los vestuarios con tres puntos de ventaja (49-46), una victoria considerada la poca solidez mostrada. Los Lakers alternaron fallos evitables a grandes jugadas y también iluminaron el FedEx Fórum con un espectacular 'alley-oop' de Lonnie Walker, al que respondió Morant con otra jugada acrobática.

Hasta ese momento lejos de los focos, con solo 6 puntos en la primera mitad, Morant abrió un auténtico recital en el tercer período, en el que destrozó a los Lakers con 28 de los 47 puntos de su equipo. Conectó 10 de sus 12 tiros, sin intentar triples, y dio nueve puntos de ventaja a los Grizzlies pese a que los Lakers arrancaran el período con un parcial de 13-3. Fue protagonista de acciones espectaculares y conectó su vigésimo octavo punto del cuarto con una maravillosa jugada que acabó con una dura caída en un codo, sin consecuencias para el jugador.

Davis, con 14 puntos, evitó que los Grizzlies se escaparan por completo, pero los Lakers siguieron encadenando errores y sumaron otros 4 balones perdidos, pagados con 10 puntos. Un mate con dos manos de Brandon Clarke en el cuarto período dio a los Grizzlies la máxima ventaja en el 104-92 y castigaba un nuevo balón perdido, esta vez por Hachimura, de los Lakers. De poco sirvió el tiempo muerto de Ham, pues los Grizzlies sellaron un nuevo monstruoso mate, esta vez con Jaren Jackson para el 106-92 que culminaba un parcial de 8-0. Se abrió un intercambio de parciales, con Davis que lideró un 9-0 que colocó a los Lakers a cuatro puntos en el 106-110, y Morant que puso la sentencia al guiar un 8-0 que entregó la victoria a los Grizzlies.

LeBron siguió el partido de sus compañeros sentado en el banquillo. 'King James' se lesionó contra Dallas sin tener contacto con un rival y, pese al fuerte dolor, acabó el partido con buen nivel. "Escuché un 'pop'", dijo al cuerpo médico de los Lakers cuando le atendieron tras la lesión y este martes se supo que el máximo anotador histórico de la NBA no regresará antes de las dos próximas semanas. "Se está sometiendo a controles. Vamos a esperar y a ver qué nos dicen", se limitó a decir Darvin Ham en los prolegómenos del duelo de Memphis.

Los Raptors se despiden de Juancho ganando a los Bulls

Pocas horas después de que los Raptors se desprendiesen de Juancho Hernangómez, el equipo de Toronto afianzó su posición en el 'play-in' con una victoria ante los Chicago Bulls por 104-98 en la que volvió a destacar Pascal Siakam para los locales. Siakam fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. El máximo anotador del partido fue el pívot montenegrino de los Bulls, Nikola Vucevic, con 23 puntos, además de 5 rebotes y 4 asistencias. DeMar DeRozan tuvo una noche discreta con 13 puntos y 2 asistencias.

Poco antes del inicio del partido saltó la noticia de que los Raptors se habían desecho de Juancho Hernangómez para hacer sitió al ala/escolta Will Barton, agente libre desde principios de mes. La decisión de la franquicia canadiense permitirá que Barton pueda jugar en los playoffs y se produce después de que el jugador español no cumpliese con los objetivos fijados por los Raptors cuando le contrataron en el verano de 2022.

Antes del partido contra los Bulls, el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, dejó claro lo que Hernangómez no había proporcionado a su equipo cuando se le preguntó sobre el papel que espera de Barton. "Es un creador ofensivo, puede jugar 'screen and roll' (bloqueo y continuación), obviamente puede anotar de tres, ha hecho bastantes en su carrera. Esas dos cosas nos debería ayudar. Tenemos que ver como poder utilizarlo. Hay veces que necesitamos ayuda del banquillo y veremos si lo puede hacer", explicó Nurse. El veterano Barton, de 32 años, llega a los Raptors con una media de de 7,7 puntos y 19,6 minutos esta temporada. Hernangómez, de 27 años, ha disputado 42 partidos con los Raptors con una media de 2,9 puntos por partidos y 14,6 minutos. Cuando los Raptors contrataron al español, confiaban que aportase más puntos desde el exterior, especialmente triples. Pero Hernangómez se ha quedado en un porcentaje de acierto desde más allá de la línea de tres del 15,8% con solo 1,6 intentos por partido.

Hernangómez no fue el único jugador que en el último momento fue cortado por su equipo y no pudo disputar el partido de hoy. Como los Raptors, que están en el noveno puesto de la Conferencia Este, los Bulls movieron ficha pensando en el fin de la temporada regular y se desprendieron del esloveno Goran Dragic.

Los de Chicago llegaron a Toronto en el puesto 11 de la Conferencia Este, a una victoria para entrar en los 'play-in', victoria que buscaron con ahínco en la ciudad canadiense. En el primer cuarto, los Raptors inicialmente llevaron la iniciativa gracias a una buena defensa que mantenía atascados a los Bulls. En los seis primeros minutos del partido, los locales se colocaron siete puntos arriba, 13-6, gracias a 6 puntos de Pascal Siakam. Los Bulls reaccionaron y empezaron a sacar ventaja de su hombre alto, Nikola Vucevic. Entre puntos y asistencias del pívot montenegrino, los de Chicago recortaron la ventaja de los Raptors a dos, 19-17. Cuando terminó el primer cuarto, los Raptors estaban solo un punto arriba, 24-23.

En el segundo cuarto, los Bulls siguieron controlando el partido, con Vucevic y Coby White como máximos anotadores del equipo mientras que en los Raptors, Siakam mantenía a flote a sus compañeros. Cuando se llegó al descanso, los Bulls estaban dos puntos arriba, 44-46, aunque habían estado seis por delante de los locales. En el tercer cuarto, los dos equipos anotaron 26 puntos lo que dejó la decisión sobre el resultado para los 12 últimos minutos.

Durante los primeros cinco minutos del último cuarto, los dos equipos mantuvieron la igualdad. Pero en los tres minutos siguientes, los Raptors endosaron a los Bulls un parcial de 12-2, lo que les puso 93-84 al frente del marcador. Los Bulls no volvieron a recuperar la delantera en el contador que terminó registrando un 104-98 para los Raptors.