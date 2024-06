Willy Hernangómez deja claro su objetivo con el Barça la próxima temporada

Willy Hernangómez llegó el pasado verano al Barça como la gran apuesta para la temporada 23/24. El club azulgrana se aseguraba la contratación de un pívot que no había logrado la continuidad necesaria en la NBA, pero que con la selección española había maravillado: un año antes, había sido el 'MVP' del Eurobasket que ganó el combinado de Sergio Scariolo.

Pero la realidad ha sido que la adaptación de Willy al baloncesto europeo ha sido más lenta de lo esperada. El pívot madrileño ha aportado puntos en ataque, promediando 12,2 tantos y 6,2 rebotes por encuentro en Liga Endesa, y 11 puntos y 4,8 capturas por duelo en Euroliga. Ahora bien, en defensa, Hernangómez ha sufrido mucho, y en ese equilibrio entre lo ofensivo y defensivo, el balance no ha sido todo lo satisfactorio que se esperaba.

Los minutos de Willy Hernangómez en el Barça

Roger Grimau ha preferido contar más con un Jan Vesely que ha completado una buena temporada que le ha valido su renovación hasta 2026, y pese a que Willy aceptó el reto de competir con el pívot checo en la posición de '5', también dejó claro que no estaba satisfecho con los minutos con los que ha contado, en general, esta última temporada: "En 15 o 20 minutos es difícil hacer muchas cosas y poder ayudar al equipo, creo que es algo que me llegará", explicó en RAC 1. Willy ha cerrado la temporada con 16 minutos y 14 segundos de media en Euroliga, y 18 minutos y 38 segundos en Liga Endesa.

El objetivo de cara a la próxima temporada

Tras quedar eliminado ante el Real Madrid y finalizar la campaña en blanco, SPORT habló con el '14' azulgrana, y, cuestionado por si uno de los objetivos de cara a la próxima temporada era contar con más minutos, Willy priorizó otro aspecto: "Busco jugar finales y ganar títulos, eso es lo que quiero", afirmó.

Willy Hernangómez, en el tercer partido de 'semis' ACB ante el Real Madrid / Javi Ferrándiz

Willy apela a la unión

"No hemos conseguido los objetivos de la temporada y hay muchas cosas a mejorar. Hay que aprender, recapacitar, y tenemos todo el verano para cambiar y todo el año que viene para aprender, seguir sumando, apoyándonos el uno al otro e ir a por todas. Somos el Barça y tenemos que seguir", explicó un Willy Hernangómez que apela a esa unión del vestuario para seguir creciendo, y a esa evolución para tratar de conseguir títulos la próxima campaña.

Su adaptación al baloncesto europeo

Preguntado por su vuelta a Europa, el jugador también se sinceró, dejando claro que esas metas individuales con las que llegaba al Barça no se han cumplido, pero deja un mensaje ambicioso de cara al próximo curso: "El regreso requiere un tiempo de adaptación, con un trabajo duro detrás para poder adaptarme, acostumbrarme y aprender. Al final, no estoy contento porque no se han conseguido los objetivos como club y como personalmente tenía, pero me lo tomo como ambición y con más ganas aún el año que viene", concluyó.