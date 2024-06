García Pimienta, el ADN Barça que nunca caduca

El Sevilla confía en la filosofía de juego ofensivo que propone 'Pimi' para recuperar la estabilidad y los buenos resultados. Al técnico catalán lo juzgarán por sus resultados pero el camino para volver a ganar pasará por una idea que Francisco Javier García Pimienta tiene muy interiorizada. Sus 28 años en el Barça entre su etapa como jugador y técnico han marcado su manera de entender el juego.

Si algún aficionado del Sevilla teme que su equipo practique un fútbol vistoso pero poco práctico no conoce a García Pimienta. 'Pimi' es un enamorado declarado del ADN Barça pero el entrenador de Esplugues de Llobregat no concibe aplicar el método Barça sin intensidad ni competitividad. García Pimienta intentará convencer a sus nuevos pupilos de que tener el balón y atacar no es el objetivo, es un medio para imponerse al rival y ganar.

Atacar y ser intensos

'Pimi' sabe combinar la afabilidad y el don de gentes con unos entrenamientos muy exigentes en los que pide al jugador que ofrezca el 200% de sus posibilidades. El técnico catalán es consciente de que la propuesta que ha vivido en el Barça desde pequeño es la más arriesgada si no se aplica con la máxima pasión y un rigor total. 'Pimi' ha llegado a un equipo grande como el Sevilla sacando el máximo rendimiento de sus futbolistas. Para convencerlos, García Pimienta se emplea a fondo y logra que sus equipos caminen en una dirección muy marcada.

Unos inicios especiales

Su etapa como entrenador la inició en el 2001 y curiosamente se estrenó como segundo entrenador del Cadete A que dirigía Álex García, el que ha sido su ayudante en la UD Las Palmas.

No era un equipo cualquiera aquel. García Pimienta se estrenó en un banquillo con la misión de hacer crecer a la generación del 87. Una generación en la que destacaban Gerard Piqué, Cesc Fábregas y Leo Messi, entre muchos otros. Una generación que, además de jugar al fútbol como los ángeles, competía de maravilla.

Nueva victoria de los hombres de García Pimienta / FCB

Esto le marcó. 'Pimi' siempre creyó que discutir sobre si la prioridad es jugar bien o ganar es un error garrafal ya que "jugar bien es el camino más corto para ganar".

Crecimiento a fuego lento

García Pimienta no tuvo prisa en su formación como técnico. Como jugador era un extremo derecho que sabía abrir el campo y esperar su momento para desequilibrar. Como técnico también supo esperar que llegara la ocasión para dar un salto en su carrera. Después de ser segundo entrenador se estrenó como primero en el 2006 y dirigió en todas las categorías desde el Cadete A hasta el Juvenil A. En sus equipos 'Pimi' cuadraba un círculo difícil para otros.

García Pimienta dirigirá al Juvenil A / PEDRO CASTROVERDE

Sus equipos jugaban un fútbol 100% Barça, ganaban sus respectivas ligas y además cumplía de maravilla con la función formativa de promocionar jugadores a categorías superiores. Su trabajo era tan eficaz como discreto ejerciendo siempre como hombre de club.

Un punto de inflexión

A pesar de que en el 2015 le habían prometido ser el entrenador del Barça B, acabó aceptando ser el segundo de Gerard López. Posteriormente, el club le pidió dirigir al Juvenil B y lo asumió sin que se le cayeran los anillos. De aquí pasó al Juvenil A y un éxito marcó su carrera. Ganar la Youth League con jugadores como Riqui Puig, Collado, Carles Pérez, Abel Ruiz o Miranda le dio un estatus superior y sin tiempo para disfrutar del éxito se le pidió que asumiera el cargo de entrenador del Barça B.

García Pimienta llegó al juvenil A en octubre / FCB

En el filial, García Pimienta pidió apostar por los juveniles que habían conquistado la Youth League y siguió creciendo como entrenador con su misma receta: jugar bien y con la máxima intensidad. En el banquillo del Johan Cruyff , Fran García pimienta ofreció lo mejor de su libreto. El Barça B era siempre fiel a su idea y competía como nadie en campos hostiles sin perder su identidad.

Mejorar al futbolista

Una de las virtudes menos reconocidas de 'Pimi' es mejorar a sus futbolistas. Jugadores como Ronald Araujo experimentaron una gran mejoría bajo sus órdenes porque el técnico blaugrana nunca olvidó su faceta formativa pese a entrenar a jugadores más hechos. Además del trabajo colectivo, García Pimienta no escatimaba tiempo para trabajar individualmente con sus futbolistas para pulir sus defectos y potenciar sus virtudes.

El técnico García Pimienta dirigiendo un encuentro / Marc Casanovas

'Pimi' es consciente que el éxito pasa porque sus equipos estén trabajados tácticamente pero que a la vez permitan a sus jugadores explotar todo su potencial.

Una carrera al alza

Aunque estuvo muy cerca, no logró ascender al filial del Barça pero sus métodos llamaron la atención de la UD Las Palmas donde ha podido completar una gran labor. En tierras insulares García Pimienta ha combinado un fútbol atractivo con unos resultados notables.

Garcia Pimienta saluda a Xavi Hernández en el Las Palmas-Barça de la primera vuelta / EFE

En Sevilla, le espera un entorno muy exigente que se impacienta con facilidad. 'Pimi' es como los jugadores importantes que se crece en los escenarios grandes. La receta será la de siempre, dominar los partidos y jugar al ataque pero, a la vez, ser más intensos que nadie en la fase defensiva. García Pimienta es la prueba de que el ADN Barça está más vivo que nunca, solo hace falta practicarlo con pasión, conocimientos y rigor.