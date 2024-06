Sandra Barneda, tajante en 'Supervivientes': "Me voy a saltar las normas"

'Supervivientes' es un programa que pone al límite a los concursantes. Los participantes sufren durante varias semanas falta de comida, estrés y un desgaste físico y mental para conseguir ganar y hacerse con un cheque de 200.000 euros.

El pasado jueves 7 de marzo se estrenó la nueva edición del formato, y ahora los concursantes afrontan las últimas semanas de concurso, ya que queda poco para conocer el ganador.

Tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr., Kiko Jiménez o Blanca Manchón, fueron los elegidos para ocupar su plaza. Después de realizarse una votación exprés, los espectadores votaron a la deportista olímpica, por lo que el novio de Sofía Suescun se ha visto obligado a abandonar Honduras.

"No te tienes que sentir para nada mal. No me gustaría que salieras de esta aventura, por segunda vez, con una mala sensación porque, aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más, no es nada fácil. Además, dándolo todo. ¿Qué más quieres? ¡Gracias, de verdad!", le comentó Sandra Barneda.

Tras esto, la presentadora hizo algo que sorprendió a toda la audiencia, y es que reveló información del exterior al concursante, algo que no está permitido: "Me voy a saltar las normas: a tu suegra le han besado en la boca".

Esta confesión hace referencia a que Rubén Torres y Maite Galdeando se dejaron llevar tras sentir una fuerte conexión y se dieron un beso.