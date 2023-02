Los Knicks y los Heat dan golpe en la mesa

Los neoyorquinos ganaron con solvencia a los Celtics 109-94 Miami se impuso 99-101 a los Sixers en un partido apretadísimo

Los New York Knicks tumbaron este lunes a los Boston Celtics y los Miami Heat sorprendieron a los Philadelphia 76ers en una jornada de la NBA en la que se supo que LeBron James estará varias semanas de baja por un problema en el pie derecho sufrido el domingo y en la que LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets, se fracturó el tobillo derecho.

Knicks 109-94 Celtics

Los New York Knicks prolongaron su momento dulce y superaron a los Celtics en el Madison Square Garden para celebrar su sexta victoria consecutiva, la novena en los últimos once partidos. Julius Randle e Immanuel Quickley lideraron el triunfo del equipo de Tom Thibodeau con 23 puntos cada uno. Randle, que disputó los 63 partidos de los Knicks este año, añadió a su partido 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que Quickley firmó 4 triples y acabó con 7 de 13 en tiros. Jayson Tatum, uno de los candidatos al MVP este año junto al serbio Nikola Jokic y Joel Embiid, no pasó de los 14 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, con 6 de 18 en tiros y 1 de 11 en tiros y acabó expulsado por primera vez en su carrera. Con esta derrota, los Celtics fueron alcanzados al mando del Este por los Milwaukee Bucks.

76ers 99-101 Heat

Un gran Jimmy Butler, que rozó el triple doble con 23 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias ante su exequipo, con 4 robos, permitió a los Heat cortar su racha de cuatro derrotas consecutivas a costa de unos 76ers que cayeron por segunda vez seguida, tras el doloroso revés en el último suspiro contra los Celtics. Joel Embiid firmó 27 puntos y 12 rebotes, mientras que James Harden aportó 20 puntos con 12 asistencias, pero los Sixers perdieron su décimo partido del año en casa y se quedaron terceros en el Este (39-21). Los Heat ocupan la séptima posición, en zona de 'play-in'.

Hornets 117-106 Pistons

LaMelo Ball se fracturó el tobillo derecho tras una acción ofensiva de los Hornets en la que realizó un cambio de dirección, sin tener contactos con un rival. Acabó tendido en el suelo y regresó a los vestuarios cuando llevaba 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 20.59 minutos en pista. Ball, tercera elección absoluta en el draft de 2020, promedia 23.4 puntos, 6.4 rebotes y 8.5 asistencias por partido este año con los Hornets. Los Hornets, penúltimos en el Este, llevan cinco victorias consecutivas, mientras que los Pistons están hundidos en la última posición de esa misma conferencia

Pelicans 93-101 Magic

Los Pelicans perdieron su cuarto partido consecutivo y ven peligrar su décima posición, la última que da acceso al 'play-in', al rendirse en casa frente a los Magic del italiano Paolo Banchero, protagonista con 29 puntos y 8 rebotes. Brandon Ingram metió 25 puntos, pero su equipo sigue echando de menos a Zion Williamson, de baja por lesión. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos.