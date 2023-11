La amenaza de Wembanyama tampoco puede con Nikola Jokic

Los San Antonio Spurs no consiguen encontrar la senda de la victoria. Con el fichaje del número uno del 'draft', Victor Wembanyama, se esperaba que la franquicia de Texas subiese a las posiciones de arriba de la clasificación. Sin embargo, los Spurs (3-14) ocupan la última plaza de la Conferencia Oeste pese a los buenos números de 'Wemby'.

Los Spurs no levantan cabeza. El mes de diciembre está siendo una pesadilla para el conjunto de Gregg Popovich. La franquicia de Texas ya lleva 12 partidos consecutivos (han disputado 13 encuentros en diciembre) sin conocer la victoria.

Esta vez fueron los Nuggets de Nikola Jokic quienes no dejaron opción a San Antonio (132-120). Con 39 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, el doble MVP se encargó personalmente de neutralizar el peligro que conlleva enfrentarse a un jugador de las características de Wembanyama.

El pívot serbio construyó la victoria de los Nuggets desde dentro. Jokic campó a sus anchas y, como es habitual, anotó (17/29 en tiros de campo), asistió y capturó rebotes sin oposición alguna en la pintura. Se quedó tan solo a una asistencia de firmar un triple-doble antológico. Sin embargo, el jugador más completo de la NBA se aseguró de que la victoria se quedase en el Ball Arena ante la amenaza de Wembanyama.

Los números del número uno del 'draft' no fueron para nada malos: 22 puntos, 11 rebotes, 6 robos, 4 tapones y 2 asistencias en 25 minutos. Ningún jugador lo había conseguido antes. Solo Josh Smith y Kevin Garnett fueron capaces de llegar a 10 unidades en la combinación de robos y tapones.

Pese al buen papel de Wembanyama, los Spurs fueron incapaces de frenar a los Nuggets, que jugaron a un ritmo digno de ser los vigentes campeones. Con un 62% de acierto en el tiro de dos, los Nuggets de Jokic fueron superiores en todo momento. De hecho, llegaron a estar con 20 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Sin embargo, los Spurs acabaron maquillando el marcador en el último periodo ante la imposibilidad de conseguir la victoria.

Intercambio de elogios

Al acabar el encuentro Nikola Jokic no dudó en elogiar a Wembanyama: “El chico tiene 19 años. No se asusta, no se cansa, juega duro, quiere ser bueno y no presume. Va a cambiar el juego al 100% y ya está en camino. Los medios no le ayudan, pero se va a acostumbrar. Sentaos y disfrutad del show. Dejad que cambie el juego”.

Por la otra parte, 'Wemby' no tardó en responder al doble MVP: “Creo que he aprendido mucho (duelo contra Jokic). Aprenderé más cuando vea el partido repetido. Es una toda una experiencia, aunque habría sido mejor si hubiéramos ganado. Puedo ver por qué ganaron. Es un equipo muy equilibrado, se conocen muy bien. Es un buen reto".