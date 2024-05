El despertar goleador de Lamine Yamal

Lamine Yamal regresó a la senda del gol contra la Real Sociedad después de más de dos meses de sequía. El delantero canterano, que fue distinguido como MVP del partido, necesitaba la diana para sentirse importante y, al mismo tiempo, poder ayudar al equipo en el objetivo de alcanzar la segunda plaza para que el club obtenga más ingresos económicos y la opción de pelear por un título más la próxima temporada.

El '27' del FC Barcelona es el sexto máximo goleador del equipo con 7 goles en todas las competiciones, por detrás de Lewandowski (24), Ferran (11), Joao Félix y Raphinha (10) y Fermín (8). En Liga es el quinto con cinco goles, superado por Lewandowski (17), Ferran y Joao Félix (7), Raphinha (6) y empatado con Fermín y Gündogan (5).

Lamine Yamal, con el tanto contra la Real Sociedad, por otra parte, como apuntó el lunes la cuenta de 'X' de Mister Chip, se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Liga en marcar 5 goles antes de cumplir los 17 años (16 años y 305 días). Un nuevo récord de precocidad. Hay que recordar que el joven talento azulgrana debutó el 29 de abril de 2023 en un Barça-Betis (4-0) a la edad de 15 años y 290 días.

Cuando Lamine Yamal se ha encargado de abrir el marcador para el FC Barcelona, el equipo de Xavi Hernández ha cosechado dos empates (ambos contra el Granada) y dos victorias (Mallorca y Real Sociedad). El delantero, por otra parte, es el segundo jugador que ha participado en más partidos en la presente temporada (47 de 50), superado por solo por Gündogan (49). Solo se ha perdido el Barça-Getafe (4-0) del 4 de febrero (por descanso, estuvo en el banquillo) y las dos primeras rondas de Copa (Barbastro y Unionistas), a principios de enero, por sanción (fue expulsado en enero de 2023 en un Barça-Málaga del torneo del KO de categoría juvenil).

Consolidación meteórica

Parece imposible que un chaval que aún no ha cumplido los 17 años sume ya 48 partidos con el primer equipo. Sin embargo, las circunstancias son las que son y con Lamine Yamal se han tenido que acelerar las etapas, algo que no sucedió con Messi. El argentino, pese a debutar la temporada 2004-05, no superó los 47 partidos que suma actualmente Lamine hasta el curso 2008-09, aunque es verdad que fue dosificado y, además, sufrió algunas lesiones.