¿Qué pasa con los días de vacaciones si no se gastan este año?

Las vacaciones son necesarias para que los trabajadores mantengan un buen estado de salud

A medida que diciembre se acerca, surge una duda recurrente entre los trabajadores: ¿qué sucede con los días de vacaciones no disfrutados al finalizar el año? El Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de 30 días naturales (22 laborables) al año, pero no especifica qué ocurre con los días remanentes.

Según la jurisprudencia, se espera que las vacaciones se disfruten dentro del año natural en que se generaron, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, para garantizar el descanso y preservar la salud de los empleados.

A pesar de esta norma general, hay excepciones y matices que permiten interpretaciones diferentes. En situaciones excepcionales, como imprevistos o problemas en la producción, un trabajador puede acumular días no disfrutados al final del año. En tales casos, se puede llegar a un acuerdo con la empresa para disfrutar de las vacaciones en enero. Es crucial que el empleado deje constancia de no renunciar a ellas.

Si la empresa informa de este derecho y el trabajador no lo solicita, podría perder las vacaciones. Sin embargo, si la compañía no informa, se puede reclamar las vacaciones no disfrutadas de años anteriores. La jurisprudencia española ha variado en este tema, y la recomendación siempre será disfrutar de las vacaciones dentro del año natural para evitar riesgos.

Dos excepciones respaldadas por ley permiten retener las vacaciones no disfrutadas: durante una incapacidad temporal y tras una baja por maternidad, paternidad o permiso de lactancia natural. En estos casos, el trabajador puede disfrutarlas una vez tenga el alta, sin importar que haya finalizado el año natural.