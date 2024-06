La gran duda final de Rafa Márquez

Rafa Márquez repitió la misma alineación en la eliminatoria de play-off contra el Ibiza. Los once de Can Misses (1-2) fueron los que también saltaron al cuidado césped del Estadi Johan Cruyff (5-3). Un hecho poco usual esta temporada en el Barça Atlètic y no siempre por falta de ganas de su entrenador. Las llamadas del primer equipo, de las selecciones o las lesiones se lo impidieron.

De cara a la final contra el Córdoba, una novedad parece asegurada. La de Mika Faye, que se incorporará a los entrenamientos del equipo azulgrana este jueves después de un largo retorno tras ir convocado (sin minutos) con la selección absoluta de Senegal. El central, que siempre ha sido titular con el técnico mexicano cuando ha estado disponible, formaría pareja en el eje junto a Pelayo en detrimento de Sergi Domínguez.

La columna vertebral del filial está muy definida y si no hay contratiempos en forma de molestias, los laterales con Héctor Fort y Gerard Martín; el centro del campo con Marc Casadó, Marc Bernal y Moha; y el ataque con Pau Víctor, Marc Guiu y Unai Hernández parecen inamovibles.

🎥 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌 | 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐀𝐭𝐥𝐞̀𝐭𝐢𝐜 🆚 UD Ibiza (5-3)



⚽ Marc Guiu (47')

⚽ Pau Víctor (52')

⚽ Unai x3 (58', 61', 62')



👏 Revivim la tarda màgica que es va viure al Johan Cruyff per accedir a la final del Play-off d'ascens#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/4YH286riJC — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 9, 2024

La gran duda, por lo tanto, está en la portería. Porque el propio técnico ha fomentado que sea una posición que, contrariamente a lo que ocurre en otros equipos, no es inamovible.

Rotación y números parejos

Rafa Márquez confía plenamente en Marc Vidal, pero también en Ander Astralaga. El meta formado en Lezama, una apuesta total de club, fue el elegido para ser el tercer portero del primer equipo azulgrana y con la lesión de Ter Stegen, se convirtió en el segundo, factor que provocó que Vidal, cedido por el Andorra, se asentara en la meta del Barça Atlètic.

Cuando Ter Stegen se recuperó, en el club se decidió que valía más la pena tener a Astralaga en dinámica del filial que acompañar en las convocatorias del primer equipo, y fue más Diego Kochen, establecido como tercer portero del Barça Atlètic tras su renovación, quien ejerció esta función.

Ander jugó entonces 5 partidos consecutivos de la recta final de la Liga regular, de la jornada 33 a la 37. Encajó 5 goles, pero los dos últimos encuentros fueron derrotas, la de Riazor (1-0) y la del Johan Cruyff ante el Nàstic (1-2) que provocó bajar a la tercera posición.

Ander Astralaga y Marc Vidal, dos guardametas de absoluta garantía para Rafa Márquez / FCB

En la última jornada liguera, Márquez movió pieza y colocó a Marc Vidal bajo palos en Balaídos, jugando el factor de su mayor experiencia. El de Villarreal estuvo muy acertado contra el Celta Fortuna (1-2) para mantener el tercer puesto en la tabla, como en Ibiza (1-2), para salvar al equipo en los momentos (que los hubo) de intenso sufrimiento.

El del Johan frente a los baleares fue un partido muy complicado para Marc Vidal, y en general, para el resto de la defensa. El balón parado de los de Onésimo se atragantó, sobre todo los saques de banda de Javi Jiménez. El rechace que dio pie al primer gol visitante y la pérdida del tercero reflejaron que no fue una tarde fácil.

Ahora, habrá que ver si Márquez vuelve a la rotación en esta doble final y acaba con Ander Astralaga de portero (16 partidos jugados esta temporada con el filial y 15 goles encajados, promedio de 1,06) o mantiene a Marc Vidal, a quien incluso el mexicano le designó en el grupo de capitanes a principio de temporada (27 goles encajados en 23 partidos, promedio de 1,17).