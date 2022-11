Mendy se queda fuera del Mundial y Camavinga entra en la lista de Francia

Deschamps ha presentado una lista de 25 jugadores y no cuenta con el lateral madridista El centrocampista finalmente acompaña a sus compañeros de equipo Tchouaméni y Benzema

Didier Deschamps acaba de dar la lista de convocados de Francia para el Mundial de Qatar. La convocatoria es de 25 jugadores y en ella no aparece el nombre del lateral izquierdo del Real Madrid, Ferland Mendy. Ha sido una de las ausencias más destacadas porque es un jugador importante en el equipo de Carlo Ancelotti. El seleccionador francés ha reconocido que no ha sido fácil completar la lista. "Para ser totalmente honesto, esta no ha sido mi convocatoria más sencilla. Es así para todos los otros seleccionadores. Los jugadores se están recuperando de lesiones, otros se lesionaron anoche y otros se pueden lesionar hoy mismo", ha dicho.

Los otros tres franceses del Real Madrid, Camavinga, Tchouaméni y Benzema sí que irán a Qatar. "No pretendas hacerte el sorprendido", ha bromeado Deschamps cuando en declaraciones a TF1, Tchouaméni ha dicho que era "un honor" ir al Mundial. El técnico francés está convencido que Benzema, que ahora no juega con el Madrid por precaución llegará bien a la cita. "Benzema ha tenido algunas lesiones leves, pero sabe que el Mundial es un momento muy importante. Hará todo, como el resto del grupo, para estar al 100%".

En clave Barça, sí que están Ousmane Dembélé, que con Xavi está rindiendo a un buen nivel, y Jules Koundé, que todavía no está al cien por cien recuperado de sus molestias pero que llegará a tope en el Mundial. Lenglet, cedido al Tottenham, se ha quedado fuera. También Umtiti, lógicamente.