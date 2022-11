Las cinco selecciones con más participaciones en Mundiales

Brasil ha participado en todos los 21 Mundiales que se han organizado Le sigue en segundo lugar Alemania, con 19

Uruguay 1930 marcó el inicio de la - pronto centenaria - historia de los campeonatos mundiales de fútbol. El Mundial sobresale siempre en el calendario futbolístico como el evento de más interés para la mayoría de los aficionados, por no decir que para todos. Cada cuatro años, el mundo se reúne para seguir el desarrollo de un torneo que levanta pasiones por todo el globo terráqueo.

La última Copa del Mundo, celebrada en Rusia en 2018 y conquistada por Francia, supuso el Mundial número 21. Hasta 79 selecciones han llegado a disputar el torneo mundialista, y de entre todas ellas destacan cinco por haberlo hecho en más ocasiones que las restantes. El 'top 5' de selecciones que más veces han competido en un Mundial está conformado por:

BRASIL

De las 79 selecciones que han jugado un Mundial (80 cuando debute Qatar en el próximo) solo hay una que nunca se ha ausentado a la mayor cita futbolística del mundo. Se trata, además, del país que más veces ha levantado el trofeo: la 'Canarinha'. Desde Uruguay y hasta Qatar, el combinado brasileño cuenta en su historial no haberse ausentado nunca de una Copa del Mundo. Cinco veces campeona, solo en dos ocasiones la selección brasileña no superó la primera fase: en el Mundial de 1930 y en el de Inglaterra 1966.

ALEMANIA

'Die Mannschaft', campeona en Brasil 2014, no solo es la segunda selección más exitosa en el torneo (empatada en trofeos con Italia con cuatro), sino que también es la segunda en lo que a participaciones se refiere. Alemania ha disputado 19 de los 21 Mundiales celebrados hasta el momento. La selección teutona, además, nunca se ausentó del campeonato por motivos deportivos. En 1930 declinó participar (igual que muchas selecciones europeas) por la complejidad que suponía desplazarse hasta Sudamérica en ese momento. La segunda ocasión en la que no jugó se dio por motivos políticos: Alemania fue castigada con no disputar el Mundial de Brasil 1950 por sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial.

ITALIA

La tercera selección con más participaciones es Italia, aunque Argentina la igualará en Qatar. Sin tomar en cuenta la Copa de Oriente Medio, 'la Azzurra' ha jugado 18 de las 21 competiciones mundialistas. Su primera falta, la de 1930, se debe a los mismos motivos que Alemania y otras selecciones europeas: el difícil desplazamiento hasta Sudamérica. En Suecia 1958 Italia no logró clasificar (lo hizo en su lugar Irlanda del Norte), mismo escenario que para Rusia 2018 (eliminada por Suecia) y ahora Qatar 2022 (superada por Macedonia del Norte), lo que significará su cuarta ausencia y primera vez que pase en ocasiones consecutivas.

ARGENTINA

La selección de Leo Messi ha jugado 17 Mundiales, por lo que nada más ha faltado en cuatro ocasiones, y solo una por motivos estrictamente deportivos. Esa ocasión data de México 1970, cuando 'la Albiceleste' fue eliminada en la fase clasificatoria por Perú y Bolivia. Las otras tres ausencias se deben a distintas protesta del país. En 1938 Argentina dio la espalda al Mundial, al igual que otras selecciones europeas, por la decisión de la FIFA de celebrarlo en Europa por segunda vez consecutiva (Italia 1934, Francia 1938), cuando lo 'acordado' era una rotación con América. En Brasil 1950 el combinado argentino rechazó competir por diferencias con la Confederación Brasileña de Deportes y en Suiza 1954 por el aislamiento de la AFA en ese momento y el distanciamientos con otras federaciones sudamericanas.

MÉXICO

Cierra el 'top 5' la selección de México, que ha participado en 16 de los 21 Mundiales (17 de 22 con el de Qatar). Tres motivos distintos han propiciado las diferentes ausencias mexicanas de las citas mundialistas. El primero de ellos, el deportivo como tal. 'El Tri' no clasificó en tres ocasiones: en Italia 1934, en su lugar lo hizo Estados Unidos, en Alemania 1974 (clasificó Haití) y en España 1982 (fueron en representación de la Concacaf Honduras y El Salvador). En Italia 1990 México no pudo competir por una sanción de la FIFA por 'el cachirulazo', como se le conoce en el país norteamericano al escándalo de 1988, cuando se descubrió que la selección sub20 del país alineaba jugadores que superaban la edad reglamentaria en las eliminatorias de cara al Mundial Juvenil de 1889.