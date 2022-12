El récord negativo de la Seleçao de los nueve delanteros

Brasil, que alardea de haber convocado nueve atacantes, tiene su peor registro ofensivo en los últimos 48 años Desde el Mundial de Alemania 1974, la 'Canarinha' no se quedaba en tres goles marcados en una primera fase

¿De qué le sirve a Brasil llevarse nueve delanteros al Mundial si tiene sus peores índices goleadores desde hace 48 años? Este es el debate que ya ha surgido en torno al bajo desempeño ofensivo canarinho que ha cerrado la primera fase en Qatar con solo tres goles en su haber igualando el récord negativo de Alemania 74.

La 'verdeamarela' cuenta con el tercer peor ataque entre todas las selecciones clasificadas para los octavos de final al lado de Australia, adversario ahora de Argentina. Mientras que la Polonia de Robert Lewandowski y Estados Unidos son suman dos tantos respectivamente.

Algo chirría en esta Seleçao, que va mucho más allá de la baja de Neymar Jr., que se ha perdido los dos últimos encuentros, contra Suiza y Camerún, por un esguince en el tobillo derecho que lo puedo apartar ahora de los cuartos de final ante Corea del Sur.

Es cierto que 'Ney' participó activamente de los dos goles de Richarlison ante Serbia y, sin él, Brasil solo ha visto puerta una única vez (con Casemiro contra los helvéticos), en los 180 minutos restantes.

Hay un problema estructural de juego, que tiene mucho que ver con la obsesión de Tite en que sus equipos no encajen. En este Mundial, por ejemplo, solo ha recibido el tanto que selló la derrota intrascendente contra Camerún.

Los extremos no solo no han marcado, sino que les cuesta mucho entrar en juego. Raphinha, por ejemplo, es el delantero que ha sido menos accionado por detrás de Gabriel Jesus, que sigue con su gafe y, después de ocho partidos entre Rusia y Qatar, aún no ha se ha estrenado. Esto explicaría, en parte, el bajo rendimiento del futbolista del Barça, que ha recibido críticas pesadas en su país.

La 'dupla' merengue, Vincius Jr. y Rodrygo, por mucho que coleccionen elogios, han sido incapaces de marcar las diferencias. Y el cuerpo técnico de la Seleçao espera, en un torneo de tiro corto como es el Mundial, un rendimiento y unos números parecidos a los que tuvieron la última temporada en la Champions League con el equipo de Carlo Ancelotti.

Tite resume la situación a un cuestión de falta de puntería y de aprovechar las oportunidades que se han creado. El técnico gaucho no muestra ninguna inquietud por el bajo volumen de juego presentado, tal vez el menor de una de las grandes candidatas a ganar el título. Plantear los partidos, ahora que se convierten a vida muerte, a una reducción de jugárselo todo a un balón le parece perfecto.