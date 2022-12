La confesión de Fábregas sobre quién debía ser el nuevo Busquets

El ex futbolista azulgrana recomendó el fichaje de Tchoumeni al Barça La crítica situación del conjunto culé impidió poder incorporarlo

Cesc Fábregas se sinceró en una entrevista en Fichajes.com sobre el fichaje de Tchouameni.

El conjunto azulgrana planteó la incorporación del francés antes de que el Madrid se hiciera con sus servicios. El ex futbolista azulgrana elogió a Aurelien y a su calidad como jugador, les recomendó ficharlo, pero los problemas económicos de los culés lo evitaron.

"Hablé con el Barça porque buscaban sustituto para Busquets, pero andaban escasos de dinero". Así, añadió que " hablé de Aurélien con el Barça. Querían empezar a preparar la sucesión de Sergio Busquets y para mí era el jugador perfecto". Sin embargó, la crítica situación económica del club se lo impidió. La oferta no podría sobrepasar los 40 millones.

Así finalmente el jugador acabó vestido de blanco, en una operación que superaría los 100 millones en variables. Ahora está siendo una de las promesas de la selección de Deschamps.

Cesc también añadió que "Aurélien no tiene límites, Me di cuenta rápidamente no era un jugador como los demás. La primera vez que lo vi fue contra el Burdeos con el Mónaco. Yo estaba en el banquillo y me quedé impresionado con su actuación. Nos ganaron y recuerdo haberle preguntado a uno de nuestros asistentes: '¿pero quién es este centrocampista?'"

Además, también confesó que mantiene una estrecha relación con el jugador blanco "intercambiamos muchas opiniones, me pidió muchos consejos sobre mi trayectoria".