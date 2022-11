"Pedri necesita un descanso"

Mauricio Pochettino cree ha ído todo muy rápido en la trayectoria del centrocampista canario y considera que tendrá que tomar aire para recuperar su frescura "Messi siempre será determinante. Es el mejor jugador del mundo. Y Neymar puede hacer lo que quiera, el fútbol le pertenece", asegura el argentino

Mauricio Pochettino está en Qatar siendo testigo del Mundial y habló para el diario as sobre su salida del Paris Saint Germain, de la selección española y de los talentos actuales del fútbol mundial.

El técnico argentino se refirió en primer lugar a Argentina y a la tensión que vive la albiceleste: "Tiene la capacidad para crear, para dominar, confío en los jugadores, en el cuerpo técnico, en la selección. Espero que siga creciendo después de lo de México, sobre todo en confianza. Es importante haber ganado. Los puntos eran más importantes que el rendimiento. En el partido de Arabia Saudí, si después del 1-0 aprovecha alguna… ¿cuántas chances tuvo Argentina? Si marca alguna igual estamos hablando de un 5-0 o un 6-0. Está claro que algo no funcionó, pero luego ante México sí que se vio un equipo más sólido. Es una cuestión de resultados. Más de 30 partidos sin perder es por algo. Hubo una buena estrategia como equipo. Argentina, si tiene algo, es la capacidad para sobreponerse".

Pochettino dio su punto de vista sobre la trascendencia de Leo Messi: "Messi siempre será determinante. Es el mejor jugador del mundo, hasta que el decida jugará y será determinante. Hemos visto el rol que puede darle a Argentina en el Mundial. Es el líder del equipo. Todos lo entendieron. Las cosas son imprevisibles. Nunca me imaginé verlo con otra camiseta que no fuera la del Barcelona. Es difícil adivinar qué puede pasar. Lo importante es que lo que decida le haga feliz. Como hincha de Newell’s sería una locura que volviera a Argentina, me tocó estar allí cuando regresó Maradona y fue tremendo. Ni quiero pensarlo".

Y se refirió también a las singulares características de Neymar: "A Neymar le dicen que por retener tanto el balón recibe muchas entradas…¡Me río! Hay que conocer a Neymar. Él es así y juega así. Vive así. El fútbol le pertenece. Puede hacer lo que quiera. Yo pago una entrada por ver a Neymar. Espero que vuelva a jugar en el Mundial. Genera alegría y debe estar en el campo".

Otro nombre propio, el de Luis Enrique: "Está haciendo un gran trabajo, ya lo demostró en todos los lugares donde estuvo. Lo otro… no tengo opinión porque soy un ignorante. Ni sé cómo se llama (se refiere al streaming que hace todas las noches el seleccionador español). Yo lo valoro como entrenador en el campo y en lo que dice ante la prensa. Es un gran entrenador, tengo un gran aprecio por él a través de Iván de la Peña que es un hermano para mí y también para él".

El de Santa Fe quiso sin embargo ser cauto con las posibilidades de España: "Hemos visto una gran España ante una Costa Rica que le pesó mucho el debut. Es difícil decir algo muy malo de Costa Rica y algo muy bueno de España en ese partído. Estuve viendo el España-Alemania. Sin ser una gran Alemania, controló a España y pudo ganarle al final. Se ha hablado mucho de España por el 7-0 ante Costa Rica, pero hay que ser cauto con los análisis".

También dio su opinión sobre las posibilidades de Francia: "Es una Francia que tiene mucha pegada. Su línea defensiva y el centro del campo son muy competitivos. A pesar de las bajas que tiene, es una cantera de la que salen jugadores que pueden sustituir unos a otros y que no se note. Presenta una de las mejores plantillas del Mundial".

El exjugador del Espanyol si que alabó a las figuras emergentes de Gavi y Pedri. Sobre el andaluz opinó que es un jugador con un futuro enorme: "Es un talento tremendo, sin límite. Es un chico joven que tiene que seguir aprendiendo, pero con la generosidad y la humildad que tiene sobre el campo lo hará seguro. ¡Recorre 13 kilómetros! Es el que más recorre en los partidos. Eso habla de su carácter, de lo que podemos llegar a ver en el futuro. El fútbol no es correr, pero si tienes la capacidad de hacerlo puedes mejorar y utilizar mejor los espacios".

En cuanto a Pedri, remarcó que su rápida transición a la élite, requerirá una pausa: "Otro talento increíble, parece que juega en ‘slow motion’. Es magnífico como lo puedes identificar, frame to frame… Aunque es verdad que el año pasado y al principio de este le ha ido todo muy rápido. Parece como que necesite respirar, tener un break para poder mostrar toda esa frescura que mostró. Estamos hablando de Gavi y Pedri como Xavi e Iniesta, es increíble que este tipo de jugadores salgan para España y seguro que van a ser fundamentales en el futuro".

Finalmente pasó balance a su etapa en el Paris Saint Germain: "Fuimos bendecidos porque nos tocó vivir la etapa más mediática del PSG. Sobre todo por jugadores como Mbappé y Neymar, y que además llegara Messi. Fue una gran experiencia como entrenador y también a nivel humano poder compartir un año con estas estrellas. El fútbol les pertenece a ellos. Yo cuando era chiquitito iba al campo a ver a Maradona. A estos jugadores, como Cristiano también, el fútbol les pertenece. Nosotros como entrenadores somos los encargados de gestionarlos. Hay una ley diferente para ellos. Ha sido una gran experiencia y viéndolo con perspectiva salimos fortalecidos como personas y a todos los niveles".