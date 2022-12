Messi me dijo: "Si soy campeón, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial"

Jorge Valdano reveló una conversación con el astro argentino antes de coronarse como campeón del mundo "Ha tenido más presión que en toda su vida, pero se le ha visto más liberado, son paradojas del fútbol", comentó

Jorge Valdano, comentarista hoy, entrenador ayer y ganador del penúltimo Mundial conquistado por Argentina, aseguró a la Cadena Cope que "Viví el partido con mucha tensión, casi más que en el '86, fue un partido de una tensión terrible".

Indicó que "para mí fue un partido de nivel superior. Fue una gran final, de una emoción tremenda a partir del minuto 30 del segundo tiempo, desde que Francia metió el 2-1. Cuando Francia empata no podía entender cómo ese partido podía ir empatado".

Señaló que "la diferencia atlética era muy grande y Mbappé se puso venenoso. Argentina había perdido mucho durante todo el camino, por perder con Arabia Saudí, el partido de Holanda... todo esto ayuda a tener oficio. Argentina supo jugar el parido como debía".

Calificó el papel de Scaloni de "extraordinario" que nunca le ha robado el papel a los jugadores quienes "le creen y le quieren. Tomó las decisiones justas. Introducir a Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, jugadores que no estaban en los cromos de Panini, han acabado siendo claves".

Sobre Messi y Maradona indicó que "se parecen que son dos genios, que han marcado a fuego el tiempo que han jugado a fútbol. La diferencia es que Diego tenía 26 años en México, estaba en la plenitud y Leo tiene 35 y ya tiene un condicionamiento físico. No solo tuvo que saltar el genio, sino también la sabiduría para decirnos que estamos ante un jugador de categoría superior. Nunca había visto tanta gente deseando que un país ganara por un jugador. Le dieron al Rey la corona que necesitaba".

Especificó que Messi "nunca lo vi tan relajado ni maduro. Ha tenido más presión que en toda su vida, pero se le ha visto más liberado. Son paradojas del fútbol. Ganar la Copa América en el Maracaná ayudó mucho porque liberó a Messi".

Anunció una conversación con Leo: "En este Mundial no corrió mucho y fue muy determinante. Le hice una entrevista una semana antes del Mundial y fuera de cámara le hice una broma. "Bueno, vas a estar entre los que han jugado cinco mundiales". Antes de irse me dice que "si soy campeón del mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial". No sé. Esta euforia le va a ayudar a estar un tiempo más la camiseta de Argentina. Veremos si llega a otro mundial".