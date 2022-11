Luis Enrique: "Ansu tiene una relación especial con el gol"

El seleccionador español se congratuló por la buena actuación del azulgrana: "Ha estado bien, es una buna noticia" Dejó abierta la continuidad de Gayà en el Mundial tras su lesión y desveló que había preguntado a sus futbolistas cuántos minutos querían jugar

Luis Enrique volvió a sorprender. Esta vez no fue un vídeo anunciando que se hacía 'streamer', sino la confesión de que la alineación del amistoso ante Jordania la habían confeccionado sus propios futbolistas, aunque después lo matizó, teniendo en cuenta que Busquets, Pedri y Unai Simón no disputaron ni un minuto. Se sintió satisfecho por el triunfo en el último amistoso antes del Mundial, dejó abierta y muy dudosa la continuidad de Gayà tras su lesión y elogió a Marco Asensio, Dani Olmo... y a Ansu Fati.

El seleccionador español fue enfocado por las cámaras tras el gol de Ansu que abrió el marcador y en ese momento, esbozó una gran sonrisa de complicidad junto al psicólogo de la expedición, Joaquín Valdés. "Sin ninguna duda, es una buena noticia", en referencia a la diana del azulgrana. "Buscamos determinación y ambición en los futbolistas. Ansu es un jugador con una relación especial con el gol y claro que es una buena noticia. Nosotros intentamos generar una relación de confianza con todos los jugadores para que cuando tengan la oportunidad de ayudarnos den su mejor nivel. Ha estado bien", concluyó Lucho.

Se mostró, además, "encantado" con la actuación de Marco Asensio. "Ha estado soberbio, a otro nivel en la continuidad del 'nueve'. Me ha encantado, con esta actitud y a este nivel puede jugar de lo que quiera".

También aseguró que había visto "muy bien" a Dani Olmo. "Tuvo la oportunidad de marcar el cuarto. Los jugadores se ve que vuelan y estoy muy contento", concluyó.

Una alineación 'diferente'

En una primera respuesta sobre el once titular del equipo, Luis Enrique dejó a todos los presentes con al boca abierta. "El balance es muy positivo, he podido probar a jugadores y es la primera vez en mi carrera que no he hecho la alineación, la han hecho los jugadores en función de los minutos que necesitan para llegar bien al debut y yo me he limitado a coordinar. Me he adaptado a los minutos que querían jugar ellos, con la única exigencia que fueran equipos competitivos en las dos partes". Después, matizó: "Quizás no me he expresado bien, claro que la alineación la hago yo. Les he preguntado a los jugadores cuántos minutos necesitaba cada uno para llegar al debut y después no me ha sido fácil, porque Busi, Pedri, Unai Simón querían jugar".

Gayà, la cruz

Luis Enrique, que recibió con una gran sonrisa el aplauso de los periodistas jordanos y se los devolvió, y alabó la evolución del fútbol en el país del Medio Oriente que acogió el amistoso, se puso más serio para hablar de Gayà. "Es, sin duda, la noticia desagradable. En una acción fortuita, él solo, haciendo un centro tuvo un pequeño problema, pero la información pertenece al jugador y yo no la puedo dar. Mañana tomaremos una decisión al respecto", aseguró el técnico.

Para terminar, recordó que van como muchas aspiraciones, pues "somos la séptima selección del ranking FIFA y nuestra intención es jugar los siete partidos. Veo al equipo bien, con ganas necesarias y ahora a prepararnos para Costa Rica con tranquilidad, ya que en el primer partido sobra estar sobreexcitado".